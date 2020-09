Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Una Vita per la puntata del 2 settembre 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Cesareo scopre che Valdeza non è un nome di persona ma di un luogo, evidentemente molto caro a Camino.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 2 settembre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Cesareo è ancora alla ricerca del misterioso Valdeza, nominato da Camino nel sonno. Il domestico scopre che non si tratta di un nome di persona bensì di un luogo, evidentemente molto caro alla piccola dei Pasamar. Intanto Ramon passa al contrattacco. Dopo l'incendio agli archivi del Banco Americano. Il Palacios decide di riferire a un giornalista quanto ha scoperto su Alfredo.

Cesareo alla ricerca del misterioso Valdeza in questa puntata di Una Vita del 2 settembre 2020

Al Nuovo Secolo sono in corso delle strane indagini. Cesareo vuole scoprire a tutti i costi chi è questo misterioso Valdeza che Camino ha nominato nel sonno. Il domestico si è molto insospettito di questa situazione soprattutto perché la piccola di casa Pasamar, durante la giornata, non riesce a proferire parola. Camino è infatti muta e nessuno ancora ne ha dato spiegazione. Cesareo capisce che dietro al nome di Valdeza si nasconde qualcosa di molto importante per la figlia di Felicia, tanto da spingerla a vincere il suo mutismo.

Una Vita Anticipazioni: Cesareo scopre chi è o meglio cos'è Valdeza

Cesareo indaga senza sosta per scoprire chi è Valdeza e un articolo di giornale gli svela finalmente di chi o meglio di che cosa, si tratta. Valdeza non è un nome di una persona bensì di un luogo. Il domestico capisce dunque che, in quel posto, deve essere successo qualcosa di molto importante a Camino, tanto da sognarlo. Il mistero diventa quindi sempre più interessante e molto presto – come ci rivelano le Anticipazioni di Una Vita – si scoprirà che Valdeza è la vecchia casa dei Pasamar da cui, improvvisamente, sono dovuti fuggire.

Anticipazioni Una Vita: Ramon denuncia Alfredo alla stampa

Ramon non ha nessuna intenzione di gettare la spugna con Alfredo. Il Palacios ha giurato di smascherare il Bryce e di riportare, finalmente, la pace a Calle Acacias. Purtroppo però il disastro dell'incendio degli Archivi del Banco Americano, ha impedito che il padre di Antoñito potesse affondare il colpo e dimostrare la mala fede del nuovo arrivato nel quartiere. Ramon ha quindi perso un'occasione ma non la certezza di incastrare il suo nemico. Per questo motivo decide di agire in maniera diversa. Stavolta si servirà della stampa per “denunciare” Alfredo. Riferirà dunque quanto ha scoperto a un giornalista, causando – come era prevedibile – la sua reazione violenta.

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 31 agosto al 5 settembre 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.