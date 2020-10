Una Vita Anticipazioni 2 ottobre 2020: Felipe e Genoveva a letto insieme, ma Ramon li scopre...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 2 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Felipe trascorre la notte con Genoveva, Ramon lo scopre ed è preoccupato per l'amico...

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Una Vita del 2 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ramon informa Felipe di averlo visto uscire da un hotel con Genoveva e lo mette in guardia, ma l’avvocato gli chiede di avere fiducia in lui. L'Alvarez Hermoso ha un piano o si è realmente invaghito del nemico?

Una Vita Anticipazioni: Felipe e Genoveva si sono baciati

La Salmeron ha ritrattato la sua testimonianza contro Liberto permettendo la scarcerazione del Seler e confermando a Felipe di non essere una cattiva persona. L'avvocato aveva ragione. C'è davvero del buono in Genoveva e lui è riuscito a farlo uscire fuori. Tra l'Alvarez – Hermoso e Genoveva è ormai evidente l'attrazione e dopo una delle loro sere passate insieme, i due si sono lasciati andare a un profondo bacio, sotto gli occhi attoniti di Marcia, convinta di aver fatto lei breccia nel cuore dell'avvocato...

Una Vita Anticipazioni: Marcia, minacciata da Alfredo, è costretta a spiare Felipe e Genoveva

Per Marcia i guai sono appena iniziati. La ragazza è una spia al soldo di Ursula e Alfredo ma sta cominciando a innamorarsi sul serio di Felipe, tanto da avere i sensi di colpa a causa del suo comportamento. Le cose peggiorano quando Alfredo, furioso per il tradimento delle moglie in sede di processo e sospettoso del rapporto instaurato dall'alleata con Felipe - soprattutto dopo che ha scoperto che Genoveva gli ha sottratto del denaro e l'ha consegnato all'avvocato - minaccia Marcia per avere un resoconto preciso di quello che sta accadendo tra sua moglie e l'Alvarez-Hermoso.

Felipe e Genoveva fanno l'amore, Ramon è preoccupato! Nella Puntata di Una Vita del 2 ottobre 2020

Nel frattempo la relazione tra Felipe e Genoveva si fa più serie e più carnale, i due da un bacio sono finiti a letto insieme. Hanno preso una stanza in un piccolo hotel per trascorrere una notte di passione lontani da occhi indiscreti, ma qualcuno ha finito per scoprirli. Si tratta si Ramon. Il Palacios è preoccupato da questo incomprensibile avvicinamento dell'amico alla perfida moglie di Alfredo, è per questo che decide di metterlo in guardia. Ma Felipe sembra sereno e tranquillizza Ramon dicendogli di avere tutto sotto controllo. Pare che l'avvocato abbia un piano!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 29 settembre al 4 ottobre 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.