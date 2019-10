Una Vita Anticipazioni 2 ottobre 2019: un nuovo inquilino a Calle Acacias, il dottor Higinio

Anticipazioni TV

Il dottor Higinio si trasferisce a Calle Acacias e il quartiere lo accoglie come un eroe.

Nelle anticipazioni di Una Vita di mercoledì 2 ottobre 2019, ad Acacias c'è grande fermento per l'arrivo dello specialista che ha operato Liberto e che si è appena trasferito nel quartiere. Il dottor Higinio, è un uomo molto particolare e in un'evidente difficoltà finanziaria che lo mette molto a disagio. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Arriva il dottor Higinio in questa puntata di Una Vita del 2 ottobre 2019

Liberto è finalmente fuori pericolo. La sua operazione è andata a buon fine e Rosina può tirare un sospiro di sollievo. Suo marito, che ha rischiato di morire, è salvo grazie all'intervento del dottor Higinio, uno specialista fatto arrivare ad Acacias a posta per occuparsi del Seler. Grazie alla riuscita dell'operazione, il medico viene accolto come un eroe ad Acacias. Rosina – in segno di gratitudine – gli ha affittato a metà prezzo l'appartamento e Higinio può così trasferirsi nel ricco quartiere. Ma il talentuoso medico, è in evidenti difficoltà finanziarie e questa situazione – davanti alla ricchezza dei suoi nuovi compaesani – lo mette a disagio.

Cosa nasconde il dottor Higinio in Una Vita

Rosina è felice di avere vicino l'uomo che ha salvato suo marito ma Higinio mostrerà presto di essere un uomo piuttosto misterioso. La sua presenza a Calle Acacias – insieme a quella della sua collaboratrice Maria - sconvolgerà la vita della famiglia Hidalgo. Rosina rimpiangerà di aver voluto a tutti i costi che il dottore prendesse casa vicino a lei? Ma soprattutto qual è il mistero che celano i nuovi arrivati?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.

