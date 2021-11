Una Vita Anticipazioni 2 novembre 2021: Antonito nella bufera per colpa di Lolita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 2 novembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Antonito, travolto dalle critiche, scrive una lettera al direttore del giornale, in cui si dichiara orgoglioso di valorizzare le tradizioni del paese che ha dato i natali a sua moglie.

Una Vita Anticipazioni: Antonito investito d un grande onore

A casa Palacios si festeggia un grande successo. Antoñito ha conquistato il suo partito politico con la sua audace parlantina. Il ragazzo si è dimostrato un grande oratore. Quello che era nato per gioco anzi per competizione con suo padre Ramon – ormai ufficialmente ritiratosi – sta diventando davvero qualcosa di serio e il giovane si trova tutto d'un tratto a essere considerato uno dei migliori del suo gruppo. Ed è per questo che i suoi capi gli propongono di parlare alla cerimonia di chiusura della campagna elettorale.

Una Vita Anticipazioni: Antonito va nel panico e si rivolge a un Santone

Nonostante il duro lavoro e la grande disinvoltura dimostrata finora, Antoñito non accoglierà con entusiasmo l'onore concesso. Il poverino comincerà infatti ad avere paura di fare qualche pasticcio e di bloccarsi davanti alla folla dei suoi compaesani. Insomma, l'audace Palacios, sarà assalito dall'ansia. Per questo motivo Lolita deciderà di intervenire consigliandogli di affidarsi a un santone di Cabrahigo, in grado di curare il suo “male”. Ma sarà una buona mossa?

Antonito finisce su tutti i giornali, nella Puntata di Una Vita del 2 novembre 2021

Anticipazioni di Una Vita rivelano che il poverino, dopo la decisione di rivolgersi ad un santone, verrà investito da una valanga di critiche. La notizia infatti, finirà dritta sui giornali locali, rischiando di rovinare la reputazione del povero Antoñito. Il promettente politico però non si lascerà scoraggiare, vedremo infatti che scrivera una letta al vetriolo al direttore del giornale, accusandolo di averlo calunniato e difendendo la sua scelta di aver voluto valorizzare le tradizioni del paese che ha dato i natali a sua moglie,Cabrahigo!

