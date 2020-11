Una Vita Anticipazioni 2 novembre 2020: Ledesma fa delle avance a Felicia...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della soap Una Vita per la Puntata del 2 novembre 2020, rivelano che Ledesma, dopo aver imposto le nozze tra Emilio e Angelines, inizierà ad avere mire sulla signora Pasamar...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 2 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ramon accetta di restare a vivere in casa con Lolita e Antonito come richiesto dalla coppia. Ledesma intanto torna con Angelines da Avila e fa delle esplicite avances alla povera Felicia.

Una Vita Anticipazioni: Lolita ha avuto un malore

Poco prima delle nozze tra Ramon e Carmen, casa Palacios è stata scossa da un evento: Lolita si è sentita male. La ragazza ha accusato forti crampi allo stomaco e tutti hanno pensano a un problema legato alla gravidanza. Antoñito, Ramon e Carmen hanno chiamato il medico che fortunatamente ha sciolto subito la prognosi e la risposta è stata davvero tragicomica: si è trattato di una banale indigestione.

Una Vita Anticipazioni: Ramon e Carmen accettano di restare a vivere con Lolita e Antonito

Lolita è fuori pericolo e il piccolo che porta in grembo sta bene. La ragazza è però molto spaventata, l'idea che possa trovarsi un'altra volta in una situazione del genere e di doverla affrontare da sola, la terrorizza. Ramon ha detto addio ad Antoñito e si trasferirà molto presto con Carmen in un'altra casa, lasciando sua nuora da sola quanto suo marito è a lavoro. Lolita quindi ha una sola soluzione per risolvere il suo problema, provare a convincere Carmen e Ramon a restare a vivere con lei. Ma i due sposini accetteranno?

Ledesma fa della avance a Felicia, nella Puntata di Una Vita del 2 novembre 2020

Carmen e Lolita sono diventate buone amiche e Ramon sicuramente ha piacere di stare vicino alla sua famiglia, la coppia quindi, dopo un rapido confronto decide di accontentare Lolita. La ragazza troverà presto nuova serenità. Meno bene le cose per la povera Felicia. Da quando è ricomparso Ledesma, la sua famiglia vive sotto ricatto. L'uomo ha imposto un matrimonio tra Emilio e Angelines, sua figlia, ma ora sembra avere delle mire anche su Felicia. Ritornato da un viaggio infatti, inizierà a farle delle avance...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 26 ottobre all'1 novembre 2020