Una Vita Anticipazioni 2 marzo 2021: Ursula terrorizzata dal fantasma di Cayetana!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 2 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Ursula delira e ha delle terribili allucinazioni...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 2 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, mentre è fuori città, Marcelina affida a Servante la gestione del chiosco, ma Cesareo, Fabiana e Camino non approvano le iniziative prese dall'imprenditore. Ursula sostiene che Cayetana sia tornata ad Acacias e cerca di avvertire Genoveva dell’imminente pericolo. La donna però intuisce che Genoveva e Felipe hanno dormito insieme e prova un profondo disprezzo per la sua signora.

Una Vita Anticipazioni: Servante prende iniziative che non piacciono a Fabiana e Camino

Marcelina è partita e Servante le ha assicurato che farà un buon lavoro e che il gli affari andrano alla grande, ma si sa Servante a volte ha strambe idee e le sue capacità imprenditoriali non sono sempre così vincenti. E' per questo che quando il proprietario della pensione comincia a prendere una serie di strambe iniziative, Fabiana e Camino mostrano il loro dissenso e una grande preoccupazione.

Una Vita Anticipazioni: Ursula è fuori di sé!

Fabiana ha notato un grande cambiamento in Ursula, la donna ormai fuori di se, parla da sola, complotta e grida vendetta contro l'intera Acacias. Il problema più grande è che la governante non si rende conto di chi sia davvero il suo aguzzino, persa nel suo delirio infatti, finisce per non ascoltare voci amiche come quella di Fabiana, ma per affidarsi proprio all'aiuto della donna che trame alle sue spalle, Genoveva. E' alla Salmeron infatti ha chiesto di supportarla nella sua guerra contro gli abitanti del quartiere.

Le allucinazioni di Ursula la spingono a vedere la sua peggior nemica, nella Puntata di Una Vita del 2 febbraio 2021

Il delirio di Ursula non si placherà neppure quando Genoveva le assicurerà il suo aiuto. La Dicenta continuerà ad avere delle vivide allucinazioni, tanto reali da convincerla del ritorno della sua nemica più minacciosa, Cayetana. Davvero certa di quanto ha visto, correrà ad avvisare la Salmeron, ma rientrata in casa e scoperto che la sua padrona ha trascorso la notte con Felipe, Ursula andrà davvero fuori di testa e carica di disprezzo si preparerà a distruggerla.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dall'1 al 5 marzo 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.