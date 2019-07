Una Vita Anticipazioni 2 luglio 2019: Arturo sta male

Anticipazioni TV

Arturo accusa un capogiro improvviso e la sua salute sembra essere compromessa. Per non preoccuparla, il colonnello decide di non dire nulla a Silvia dei suoi problemi alla vista.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di martedì 2 luglio 2019, Arturo non si sente bene e ha un capogiro. Il colonnello decide però di tenere nascosti a Silvia i suoi problemi alla vista. Rosina si vergogna per Jacinto e non vuole far sapere che l'uomo lavoro per lei ma un complimento di Celia, le farà cambiare idea. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Arturo sta male in questa puntata di Una Vita del 2 luglio 2019

Tra Silvia e Arturo si è intromesso un terzo incomodo, Esteban, e il colonnello prova per lui una gelosia cocente. Ma non è l'unico problema a tormentare il militare, che negli ultimi tempi sta accusando dei problemi alla vista. La sua salute sembra essere compromessa tanto che, improvvisamente, ha un capogiro. Per non spaventare la Reyes, decide di non dirle nulla dei suoi malesseri ma il suo comportamento tradisce una certa preoccupazione. Arturo comincia così a comportarsi in maniera distaccata con la sua compagna, che teme il peggio.

Rosina si ricrede su Jacinto

La simpatica Casilda tiene talmente tanto a suo cugino che, quando le si presenta l'occasione, trova ogni modo per aiutarlo. Jacinto viene così assunto da Rosina ma i suoi modi burberi e il suo aspetto molto poco fine, mettono in imbarazzo la Hidalgo, sempre impettita ed elegante. Rosina vorrebbe licenziare il suo nuovo giardiniere ma improvvisamente Celia si complimenta per il giardino, facendo cambiare idea alla signora.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 14.10.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'1 al 6 luglio 2019