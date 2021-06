Una Vita Anticipazioni 2 giugno 2021: "Sulla pistola ci sono le tue impronte". Santiago incastra Genoveva?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 2 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Santiago rivela a Genoveva che sulla pistola usata per uccidere Ursula ci sono le sue impronte, e le impone di trovare un modo per far uscire Marcia di prigione.

Una Vita Anticipazioni: Felipe prepara la sua difesa ma deve fare i conti con una prova schiacciante

Genoveva non si aspettava di certo che Felipe si proponesse come avvocato della sua avversaria in amore, cercherà infatti di distoglierlo dall'intento, ma Santiago interverrà accettando invece i servigi dell'Alvarez Hermoso. Marcia è già in cella quando Felipe si presenta in commissariato pretendendo di conoscere da Mendez i motivi dell'arresto. Purtroppo Felipe dovrà presto fare i conti una prova schiacciante, il detective gli confesserà di sospettare anche di Santiago, ma di non aver potuto ignorare quella lettera giunta in caserma solo poche ore prima. Stiimo parlando di una missiva accusatoria contro la Sampaio scritta proprio proprio dalla defunta Ursula Dicenta!

Una Vita Anticipazioni: Mendez mette sotto torchio Santiago, ma lui non cede!

Mentre Felipe si è messo a lavoro per trovare prove che scagionino la sua nuova cliente, Mendez mette sotto torchio Santiago. L'ispettore è convinto che l'indizio più importante, il fazzoletto di Marcia ritrovato sul luogo del delitto, sia in realtà stato perso da Santiago mentre si apprestava a uccidere la Dicenta. Il movente non è ancora chiaro al poliziotto che sospetta si sia trattato di un lavoro commissionato, è per questo che cercherà di fare leva sulla preoccupazione del Becerra per costringerlo a rivelare il nome della persona che ha comandato l'omicidio e i suoi motivi. L'accusato però non cadrà nella trappola e negherà tutto, perdendo l'occasione di salvare subito Marcia.

Santiago minaccia Genoveva! Nella puntata di Una Vita del 2 giugno 2021

Ma Santiago sa di avere un asso nella manica, forte dei sospetti di Mendez infatti, correrà da Genoveva, pretendendo aiuto per liberazione di Marcia. Il Becerra, certo che dietro all'arresto di sua moglie ci sia Genoveva, nonostante la Salmeron neghi con tutte le sue forze qualsiasi coinvolgimento, lancerà un ultimatum alla sua ex alleata: se non troverà un modo per fare uscire Marcia di prigione, consegnerà a Mendez le prove della sua colpevolezza. Santiago infatti, ricorderà a Genoveva che, sulla pistola che ha sparato a Ursula ci sono le sue impronte digitali!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.