Una Vita Anticipazioni 2 febbraio 2021: Josè tradisce Cinta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 2 febbraio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Carchano riesce ad abbindolare Josè che accetta di non dire nulla a Cinta sulla Trama del film.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 2 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Carchano mostra il copione della pellicola a Josè, per dimostrargli che non c'é niente di strano. Gli chiede però di fidarsi e di non farlo leggere a Cinta.

Una Vita Anticipazioni: Cinta in crisi con Carchano

Cinta è fuori di sé, lavorare con Carchano si sta rivelando più difficile del previsto. Le sceneggiatura del Film, in cui la ragazza ha un ruolo da protagonista, risulta frammentaria e la Dominguez non riesce ad inquadrare bene il suo personaggio, il regista inoltre, insiste per farle girare singole scene senza darle il copione dell'intera opera. Cinta sembra veramente disperata, Camino però, le consiglia di fidarsi del grande e talentoso Carchano, ma la ragazza preferisce ascoltare anche il parere della famiglia.

Josè, preoccupato per Cinta, va a parlare con Carchano, nella Puntata di Una Vita in onda l'1 febbraio 2021

Josè, insospettito dalla situazione e triste di vedere che il Regista stia mettendo in difficoltà sua figlia - forse per qualche questione ancora irrisolta con lui e Bellita - deciderà di andargli a parlare. Carchano sembrerà molto sorpreso dal tono inquisitorio del Dominguez, del resto i due hanno già trovato un accordo e quel patto ha garantito a Cinta un ruolo da protagonista nella sua opera più importante, perché mai dovrebbe ostacolare il lavoro della ragazza dunque?

Una Vita Anticipazioni: Josè crede alle giustificazioni del Regista e accetta di assecondarlo

Nonostante tutto, Carchano accetterà di dare le dovute spiegazioni all'apprensivo padre di Cinta. Il Regista si renderà disponibile a far leggere il copione completo a Josè, poi spiegherà perché invece ha preferito non fornire il canovaccio anche a Cinta: il Regista si giustificherà definendo il suo, un metodo provato per migliorare le doti recitative dei suoi attori. Josè sembrerà rincuorato dalle parole dell'uomo e accetterà addirittura di mantenere il segreto con Cinta riguardo alla trama del film!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.