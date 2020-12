Una Vita Anticipazioni 2 dicembre 2020: Mauro e Felipe seguono una Pista Pericolosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 2 dicembre 2020. Nelle Trame della soap in onda su Canale5 vedremo Mauro, sulle tracce di Marcia, infilarsi in una pericolosa situazione.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 2 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.20 su Canale5, grazie ad una soffiata, Mauro ha finalmente un indizio su dove possa trovarsi Marcia e si dirige in un magazzino clandestino in periferia nella speranza di salvarla e riportarla a casa dal povero amico Felipe.

Una Vita Anticipazioni: Mauro ha offerto il suo aiuto a Felipe nella ricerca di Marcia

Mauro è un valido investigatore e un buon amico per Felipe. Rientrato ad Acacias si è lasciato coinvolgere nella misteriosa vicenda della scomparsa di Marcia e ha promesso all'avvocato di aiutarlo a salvare la sua promessa sposa. Le indagini sono andate avanti e San Emeterio ha trovato diversi indizi che conducono a Ursula. Il primo sospetto di Felipe sembra dunque confermato, dietro il rapimento sembra esserci proprio la mano della governante di Genoveva.

Una Vita Anticipazioni: Mauro e Felipe seguono una pista

Dopo che Casilda ha ritrovato la medaglietta di Marcia, quella da cui la ragazza non si sarebbe mai separata volontariamente, la teoria del sequestro è diventata l'unica plausibile. Riguardo ai responsabili, Mauro e Felipe non sembrano avere ancora prove schiaccianti e continuare a torchiare Ursula non servirà: la Dicenta non confesserebbe mai il suo crimine rischiando di mandare tutto a monte. Resta solo una possibilità: trovare Marcia. Seguendo le poche tracce a disposizione i due arrivano a una pista che li porta fino ad un magazzino in periferia.

La ricerca al magazzino si è rivelata un buco nell'acqua, nella Puntata di Una Vita del 2 dicembre 2020

E' Mauro a recarsi sul luogo, cauto ma speranzoso, l'investigatore perlustra la zona e poi fa irruzione nel magazzino. La soffiata purtroppo, si rivelerà sbagliata, per il San Emeterio sarà l'ennesimo buco nell'acqua. Compito ancor più difficile sarà dare la deludente notizia a Felipe che, ansioso, spera di poter presto riabbracciare la sua fidanzata: "non c'erano tracce di Marcia, bisognerà ricominciare da capo!"

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.