Una Vita Anticipazioni 2 aprile 2021: Felipe e Genoveva a letto insieme!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 2 aprile 2021. Nelle Trame dell' episodio in onda a partire dalle 16.30 su Canale5, Genoveva chiede a Felipe di fermarsi a dormire da lei perché teme di essere aggredita da Cristobal o Ursula. Dal canto suo, Ursula sospetta un'alleanza tra Genoveva e Santiago.

Una Vita Anticipazioni: Ursula minaccia Genoveva

Ursula ha contattato Cristobal, il temibile ex protettore di Genoveva e assassino di Samuel, per aiutarla a vendicarsi della Salmeron. La donna è terrorizzata, questo non rientrava certo nei suoi piani, Ursula sembra più testarda di quello che pensava e le rivelazioni sulla responsabilità della Dicenta nel suicidio di Agustina non sono bastate a far allontanare l'avversaria. Nonostante tutta Acacias sia contro di lei e Genoveva si sia rifiutata di riabilitare il suo nome infatti, Ursula non ha lasciato la città, continua a vagare nell'ombra e ad intrufolarsi in casa di Genoveva.

Una Vita Anticipazioni: Le minacce di Ursula avvicinano Genoveva a Felipe

Angosciata da continue allucinazioni di Cayetana, la Dicenta si è anche introdotta in casa di Genoveva sottraendole un quadro. La Salmeron, tormentata dalla sensazione di essere seguita e resasi conto che qualcuno si è introdotto nella sua abitazione, correrà a chiedere aiuto a Felipe. L'uomo, nonostante nutra da giorni dei dubbi, deciderà di mettere da parte ogni incertezza e di stare accanto alla fidanzata. Insomma, pare che questa situazione non abbia portato altro che a un avvicinamento dell'avvocato alla scaltra Dark Lady.

Felipe e Genoveva a letto insieme, nella Puntata di Una Vita del 2 aprile 2021

Genoveva coglierà l'occasione per chiedere a Felipe di trascorrere la notte con lei, e giustificherà la richiesta dicendogli di temere per la minacciosa presenza nel quartiere di Cristobal. Sarà proprio durante la notte insieme che i due si ritroveranno in intimità, come pianificato da Genoveva. Nel frattempo Ursula, non contenta della pressione causata alla sua nemica, inizierà a studiare un nuovo attacco. Sospettosa del rapporto tra la Salmeron e Santiago, il marito di Marcia, inizierà ad indagare così da trovare qualcosa da usare contro Genoveva.

