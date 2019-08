Una Vita Anticipazioni 2 agosto 2019: Samuel si rifiuta di aiutare Ursula

Anticipazioni TV

Samuel porta via Blanca dal cimitero e dichiara a Ursula di non avere nessuna intenzione di testimoniare contro la ragazza.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 2 agosto 2019, Samuel porta via Blanca dal cimitero evitando così che la ragazza compia una tragedia. Ursula vorrebbe denunciare la ragazza alle guardie e dimostrare la pazzia della figlia ma l'Alday si rifiuta di testimoniare contro la moglie e la Dark Lady non riesce nel suo intento. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Samuel evita una tragedia in questa puntata di Una Vita del 2 agosto 2019

Blanca ha tentato di uccidere Ursula. La ragazza, furiosa contro la madre, l'ha sequestrata all'interno della tomba di famiglia, pronta a prendersi finalmente la sua vendetta. Samuel, allertato dalla lettera lasciata da sua moglie, ha raggiunto le due donne al cimitero, evitando – all'ultimo – che la giovane Dicenta compisse una tragedia. Il ragazzo porta via Blanca dal pantheon e la riporta a casa, visibilmente scossa. Diego – sopraggiunto – la rassicura e cerca di calmarla. Ursula non ha però intenzione di dimenticare l'accaduto e vuole procedere con l'internamento della figlia.

Samuel si rifiuta di testimoniare con Blanca in Una Vita

Ursula dichiara di voler denunciare Blanca così da farla internare immediatamente nella clinica psichiatrica. La Dark Lady non può certo perdonare un tale affronto ed è ora di prendersi la sua vendetta personale contro la ragazza e liberarsi di lei per sempre. Samuel si rifiuta però di testimoniare contro la moglie e chiarisce alla Dicenta senior di aver cambiato squadra. Ora è dalla parte di suo fratello e della giovane che entrambi gli Alday amano. Ursula non riesce così ad avere sufficienti prove per la polizia e deve rinunciare al suo progetto...almeno per ora.

