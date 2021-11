Una Vita Anticipazioni 19 novembre 2021: Roberto e Sabina hanno un losco piano, ma deve restare segreto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 19 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, Roberto e Sabina parlano di un misterioso piano per abbattere una parete della cantina del ristorante, agendo all'insaputa di Miguel e del vicinato...

Una Vita Anticipazioni: Sabina e Roberto continuano ad animare i sospetti del quartiere

Sabina, Roberto e il loro giovane nipote Miguel sono giunti ad Acacias decisi ad acquistare il ristorante Nuovo Secolo di Felicia. Senza troppo patire sono presto riusciti nell'impresa, anche grazie all'aiuto del ragazzo che si è rivelato un ottimo mediatore. Purtroppo, ottenere la fiducia del quartiere, si rivelerà un compito molto più arduo. Nonostante infatti la cautela, Sabina e Roberto continueranno ad animare sospetti, anticipazioni rivelano che, addirittura il devoto nipote inizierà a dubitare delle vere intenzioni dei nonni...

Una Vita Anticipazioni: Sabina e Roberto hanno un losco piano

Nella Puntata di Una Vita in onda, vedremo la coppia impegnata in una conversazione assai sospetta. I due stanno ancora lavorando per ottenere il consenso degli abitanti del quartiere e per allontanare da loro ogni dubbio, faticano addirittura a non destarne nel fidato nipote, dunque sono ben consci di dover continuare a muoversi con cautela per evitare problemi, eppure, il confronto a cui assisteremo, confermerà l'ipotesi che i due hanno un losco piano e che sono intenzionati a portarlo a compimento ad ogni costo.

Sabina e Roberto decidono di abbattere una parete nella cantina del ristorante, nella Puntata di Una Vita del 19 novembre 2021

Sabina e Roberto parlano di abbattere una parete in cantina e di come portare avanti il loro piano nei tempi stabiliti, destando meno sospetti possibili. La scelta iniziale sarà di mantenere i lavori segreti e di agire dunque all'insaputa di tutti, ma attenzione, anticipazioni rivelano che i due non riusciranno per molto a nascondere l'operazione. La coppia sarà infatti presto chiamata a giustificare i lavori con la scusa di una ristrutturazione. In realtà il locale di Felicia non ha bisogno di rinnovo, soprattutto le cantine, non aperte al pubblico. La mossa dunque, sarà molto azzardata e animerà inevitabilmente nuovi dubbi...

