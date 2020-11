Una Vita Anticipazioni 19 novembre 2020: Ramon sospetta che Carmen gli nasconda qualcosa...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 19 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ramon è molto preoccupato per Carmen. È da tempo che l'ex locandiera si comporta in modo strano e il Palacios si convince che sia per via di una gravidanza, che la donna non riesce ancora a confidargli. Intanto Emilio, in partenza per l'Argentina, decide di salutare sua madre Felicia ma lo aspetta una brutta sorpresa.

Anticipazioni Una Vita: Carmen e Ramon si trasferiscono da Lolita e Antoñito

Dopo essersi lasciati convincere da Antoñito e Lolita a ritornare a casa Palacios, Carmen e Ramon si sono trasferiti di nuovo nella grande casa insieme ai loro figli. Dopo il matrimonio la grande famiglia del Civico 38, è felice di essersi ritrovata e di aver superato tutte le difficoltà... anche quelle economiche. Ma qualcosa comincerà a turbare l'equilibrio. Lolita e Carmen – un tempo molto affiatate – non si troveranno d'accordo sulla gestione della casa e finiranno per scontrarsi senza però darlo a vedere ai loro rispettivi mariti. Le due donne saranno però evidentemente nervose, tanto da dare adito a spiacevoli e comici fraintendimenti.

Carmen è incinta, Ramon ne è convinto in questa puntata di Una Vita del 19 novembre 2020

Carmen mal sopporterà l'atteggiamento di Lolita e cercherà di prendersi il suo spazio in casa Palacios, apportando alcune modifiche nella gestione della loro comune dimora. Ma questo comporterà, per l'ex locandiera, un accumulo di nervosismo tale da mettere in allarme Ramon. Suo marito si convincerà che l'atteggiamento scostante e strano della consorte, sia dovuto a una gravidanza, che la donna non è ancora riuscita a comunicargli. Ma questa opinione – che sembra turbare profondamente Ramon – si rivelerà presto fasulla.

Una Vita Anticipazioni: Emilio fa una scoperta sconvolgente

Emilio e Cinta sono nei guai! Dopo aver preso a pugni Ledesma, il Pasamar rischia di finire in prigione. Copernico ha infatti giurato di vendicarsi di lui e stavolta non avrà pietà. I due giovani innamorati hanno quindi pensato di lasciare Acacias e di trasferirsi in Argentina. Prima però di partire, Emilio vuole salutare sua madre. Sarà proprio in questa occasione che il ragazzo si renderà conto che Felicia si è sacrificata per lui. La padrona del Nuovo Secolo riferirà al figlio di aver preso accordi con Ledesma e di aver deciso di sposarlo! Emilio e Cinta sono sconvolti! Come riusciranno ora a risolvere la situazione?

