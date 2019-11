Una Vita Anticipazioni 19 novembre 2019: L'addio di Peña a Flora

Anticipazioni TV

La Barbosa non è riuscita a salutare il suo amato prima che partisse per il Beciuania. Nel frattempo, Carmen fa un piccolo sacrificio per accontentare il figlio.

Nell'episodio di martedì 19 novembre 2019 vedremo Peña partire e salutare Flora solo con una lettera. Intanto, Carmen, per fare un regalo al figlio, impegna il suo splendido scialle. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 14.10.

Una lettera d'addio per Flora nell'episodio di Una Vita del 19 novembre 2019

Nessun matrimonio in vista per la Barbosa. Flora, dopo aver trovato un anello nella tasca della giacca di Peña, si era convinta che a breve il suo amato si sarebbe inginocchiato davanti a lei per farle la proposta... ma la verità era un'altra. Nei programmi dell'uomo, infatti, non rientravano le nozze con la pasticcera, ma un viaggio in Africa. La ragazza non l'ha presa bene. Peña non capisce perché Flora sia tanto arrabbiata per la sua decisione: lui sente di dover partire, per poter così portare a termine una missione del padre, Cesar. Stanco dei continui litigi con la fidanzata, l'uomo lascia Calle Acacias senza salutare nessuno, neanche la Barbosa, alla quale farà recapitare una lettera.

Una Vita: Carmen impegna il suo scialle di valore per Raul

Carmen ha intenzione di fare tutto ciò che è in suo potere per aiutare il figlio a non mettersi più nei guai e, soprattutto, per recupare il rapporto con lui. Raul è un ragazzo difficile, ma la domestica sa di esserne in parte responsabile: se il figlio è tanto scontroso ed arrogante, è perché ha sofferto molto a causa del suo abbandono. La donna, infatti, si era vista costretta a lasciare la sua abitazione, e quindi un piccolo Raul, per sfuggire alla violenza del marito. La Sanjurjo, inoltre, ha dovuto rinunciare ad una vita agita, perché smettendo di essere moglie e madre, ha smesso anche di essere una signora... e il ragazzo dai capelli rossi non accetta che Carmen sia diventata una semplice domestica. Così, nella speranza di acquietarlo e rallegrarlo, la domestica compra a Raul dei marron glacé... ma per farlo, deve impegnare il suo scialle pregiato.

