Una Vita Anticipazioni 19 marzo 2021: Genoveva scredita Ursula pubblicamente!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 19 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Genoveva porta avanti il suo piano per distruggere Ursula...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 19 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Genoveva continua a minare la sicurezza di Ursula e la mette in ridicolo davanti alle signore. Camino regala a Maite un ritratto fatto da lei con il carboncino.

Una Vita Anticipazioni: Camino fa un regalo speciale a Maitè

Camino prova grande ammirazione per Maitè, al punto da abbracciare molte delle idee progressiste della donna. Felicia è infatti molto preoccupata, dell'influenza della pittrice sulla sua bambina e coinvolge anche Emilio in questa situazione, imponendo al figlio di tenere d'occhio la sorella. Ma Camino non sembra volere nessuno alle calcagna e non vuole nascondere la grande ammirazione e il profondo interesse che prova per la sua insegnante. E' per questo le confezionerà un dono speciale: un ritratto fatto da lei con il carboncino.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva cerca di convincere Ursula che Fermin non esiste

Ursula comincia ad indagare su Fermin, pronta ad anticiparne le mosse, ma la scaltra Genoveva tenta in tutti i modi di trarla in inganno. Come? Sfruttando ovviamente la sua instabilità mentale. Ursula infatti non sta bene, continua a combattere con i suoi fantasmi e i momenti di lucidità sono sempre più rari. E' approfittando di questa situazione che cercherà di convincerla che l'uomo è frutto della sua sua immaginazione, che non esiste. La domestica però non sembra crederle...

Genoveva scredita pubblicamente Ursula, nella Puntata di Una Vita del 19 marzo 2021

Ma Genoveva non si accontenta di creare confusione nella mente già turbata di Ursula, il suo subdolo piano concerne anche screditarla pubblicamente. Genoveva è forte, Ursula è solo una pazza, un bersaglio semplice da colpire. Nessuno si schiererà in favore della Dicenta. Proprio di recente ha avuto uno scontro con Fabiana, la locandiera non ha accolto con favore le affermazioni di Ursula riguardo al ritorno di sua figlia morta, Cayetana.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.