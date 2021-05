Una Vita Anticipazioni 19 maggio 2021: Il corpo di Ursula viene ritrovato. Compromettenti indizi sulla scena del delitto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 19 maggio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Genoveva e Santiago/Ismael non sono riusciti a liberarsi per tempo del corpo della Dicenta. Ora la scena del delitto rischia di rivelarsi molto compromettente per i due assassini

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 18 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, dopo aver ucciso Ursula, Santiago e Genoveva non fanno in tempo a sbarazzarsi del cadavere, che verra' in seguito rinvenuto e identificato.

Ursula Dicenta ha detto Addio alla Soap Una Vita

L’attrice Montse Alcoverro ha detto definitivamente addio alle trame della soap, abbiamo infatti assistito alla tragica morte del suo personaggio dopo ben 1105 puntate, Ursula Dicenta ha dovuto congedarsi, accompagnata da un flashback che ha ricordato i momenti salienti della temuta Dark Lady di Acacias, ha salutato per sempre la serie. Si tratta di un finale chiuso che non lascia spazio a nuove storyline - nonostante le soap sappiano sempre sorprenderci - è difficile sperare in un ritorno di Ursula nelle trame di Una Vita.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva ha pianificato un agguato contro Ursula aiutata da Ismael

Ma chi ha ucciso Ursula, decretando la fine del suo lungo regno del terrore? Ovviamente Genoveva Salmeron. L'ex alleata infatti, intimorita dai recenti sabotaggi della pericolosa Dicenta, non ha avuto più scelta. Ursula ha tentato di smascherarla, prima con Marcia e poi addirittura con Felipe, a cui ha rivelato la truffa architettata ai suoi danni. E' per questo che Genoveva aiutata da Ismael, ha pianificato un agguato contro la Signora di Acacias.

Le immagini hanno mostrato Santiago/Ismael mentre spara ad Ursula, Genoveva invece, l'ha finita con un pugnale, lo stesso che Ursula recava con se pronta ad uccidere la sua nemica. Il frame della Dicenta distesa in una pozza di sangue, avvolta da candida neve, è stato l'ultimo per la regina cattiva di Acacias e anche il più compromettente per i due assassini. Nella Puntata in onda scopriremo infatti che la coppia criminale non è riuscita per tempo a sbarazzarsi del cadavere della Dicenta che verrà presto ritrovato e identificato. La scena del delitto dunque, cela delle prove che potrebbero seriamente mettere a rischio i due assassini. Come se la caverà ora la scaltra Genoveva Salmeron?

