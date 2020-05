Anticipazioni TV

Ramon corre ad aiutare Felipe, colto da un preoccupante malore. Lucia decide di confessare a Ursula la verità su Mateo.

Nelle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani – martedì 19 maggio 2020 – Felipe è sempre più fuori controllo. L'Alvarez – Hermoso non ha potuto sopportare il ritorno di Ramon a Calle Acacias e, ormai solo, si è lasciato andare ai vizi e all'alcol. È proprio dopo una delle sue serate passate a fare bagordi che, rincasato in evidente stato di alterazione, Felipe viene colto da un malore. Il Palacios, preoccupato per il suo amico, chiede a Emilio di non farne parola con nessuno ma soprattutto di non vendergli più alcuna bottiglia. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Anticipazioni Una Vita: Felipe sempre più fuori controllo

La vita di Felipe è completamente cambiata in questi dieci anni dopo la morte di Celia. Senza sua moglie l'Alvarez – Hermoso si è lasciato andare a una vita dissoluta, fatta di alcol e perdizione, rovinando completamente la sua carriera. Sembra una strada senza ritorno quella intrapresa dal brillante avvocato, sempre più fuori controllo. Il ritorno di Ramon, uscito di prigione grazie all'indulto, ha peggiorato la situazione e ora Felipe è solo contro tutti. Antoñito e Lolita gli hanno voltato le spalle e Calle Acacias sembra felice di rivedere il Palacios tra le sue strade, nonostante il suo terribile assassinio.

Felipe ha un malore nella puntata di Una Vita del 19 maggio 2020

Convinto di essere ormai rimasto solo contro tutti ad affrontare i fantasmi del suo passato, Felipe si lascia andare a serate ad alto tasso alcolico. Dopo una di queste, l'Alvarez – Hermoso appena rincasato, viene colto da un malore. Accasciatosi a terra senza più forze e in evidente stato di alterazione, l'avvocato sembra ormai arrivato al capolinea della sua ormai infelice vita.

Anticipazioni Una Vita: Ramon si prende cura di Felipe

Felipe sembra arrivato a un punto di non ritorno eppure c'è qualcuno che continua a vegliare su di lui. Ramon, preoccupato per il suo amico e profondamente addolorato per quanto successo con Celia, chiede gentilmente a Emilio di aiutare l'Alvarez – Hermoso. Il Palacios prega il Pasamar di non vendere più alcuna bottiglia all'avvocato, così da salvargli la vita e la reputazione. Ramon è consapevole del dolore che il suo amico sta provando e vorrebbe poter fare di più. Purtroppo la pensante accusa che grava su di lui, gli impedisce di ricucire il rapporto con lui e di rivelargli cosa è davvero successo quella maledetta notte davanti alla culla di Milagros.

Anticipazioni Una Vita: Lucia confessa a Ursula che Mateo è figlio di Telmo

Lucia è pronta a confessare la verità su suo figlio... almeno a Ursula. La ragazza si è decisa a confessare alla Dicenta, il grande segreto che tiene nascosto da quasi dieci anni ma la pregherà di non rivelare a nessuno quanto le sta per dire. L'Alvarado non vuole che Telmo scopra di avere un figlio anche se il Martinez ha già intuito che il bambino potrebbe essere suo.

