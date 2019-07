Una Vita Anticipazioni 19 luglio 2019: Leonor accusa Cristina e mette nei guai Ursula ma come?

Anticipazioni TV

Leonor accusa Cristina di aver portato l'infelicità a Calle Acacias e cerca di convincere le signore del quartiere a non ascoltare più i consigli della "santa".

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di venerdì 19 luglio 2019, Leonor è inviperita e accusa Cristina di aver portato solo infelicità a Calle Acacias. La Hidalgo mette in guardia tutte le signore del vicinato che però sono talmente attratte dalla figura mistica della religiosa da non darle retta. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Leonor difende Blanca da Cristina in questa puntata di Una Vita del 19 luglio 2019

L'arrivo di Cristina ha cambiato completamente la vita di Blanca. Da combattiva e pronta a scoprire la verità sul suo piccolo Moises, la ragazza è diventata arrendevole e malleabile. Tutto questo dopo un percorso religioso in compagnia della "santa Novoa". Leonor, la più cara amica della giovane Dicenta, non ha però mai avuto fiducia nella nuova arrivata anzi ha sempre pensato che dietro alla sua comparsa a Calle Acacias, ci sia lo zampino di Ursula. La Hidalgo, dopo aver scoperto che Blanca sarà trasferita in una casa di cura, decide di affrontare Cristina e l'accusa di aver portato solo infelicità.

Leonor mette in guardia Calle Acacias da Cristina in Una Vita di domani

Leonor non si limita soltanto ad affrontare faccia a faccia Cristina. Si decide anche a mettere in guardia tutte le signore del civico 38, che nel corso del tempo si sono affidate alla “santa”. Purtroppo però la giovane non ottiene il risultato sperato. Sono troppe le persone che hanno creduto nei “poteri” della Novoa, a partire da Susana che le ha rivelato la verità su Simon sino ad arrivare a Rosina – madre della stessa Leonor – che ha confessato di sentirsi in colpa per aver dimenticato troppo presto Maximiliano e per vivere nel peccato con Liberto. Eppure il confronto tra Cristina e Leonor, smuoverà qualcosa e Ursula potrebbe correre un grande rischio.

