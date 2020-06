Una Vita Anticipazioni 19 giugno 2020: Paura per Felipe! L'avvocato ha perso la testa

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita dell'episodio di venerdì 19 giugno 2020. Ecco le Trame e il Riassunto della Puntata in onda oggi pomeriggio su Canale5.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata in onda venerdì 19 giugno 2020. Nella trama dell'episodio in onda su Canale 5 alle 14.10, vediamo che Felipe si è chiuso in casa dopo lo scandalo della notte precedente, in cui si è presentato nel quartiere con due prostitute. Ramon è sempre più preoccupato per l'amico e non sa più cosa fare. Insieme a Liberto cercano un modo per farlo tornare sulla retta via ma non è facile convincere l'Alvarez – Hermoso a calmarsi e a farsi aiutare. Come finirà questa storia?

Anticipazioni Una Vita: Felipe sempre più fuori controllo

La parabola discendente dell'Alvarez – Hermoso sembra non essersi ancora fermata. L'avvocato ha ormai perso il senno e nessuno riesce a convincerlo a frenare il suo comportamento disinibito. Felipe ha dato scandalo nel quartiere, presentandosi a bordo di un'auto con due prostitute. Ormai in paese non si fa altro che parlare di lui e della sua vita senza più alcuna dignità. La sua reputazione è a pezzi e ovviamente nessuno si rivolge a lui per le cause legali. Senza quasi più un soldo e ormai destinato all'oblio, si è chiuso in casa e minaccia di compiere qualche scemenza.

Ramon e Liberto in ansia per Felipe in questa puntata di Una Vita del 19 giugno 2020

Dal suo ritorno ad Acacias, Ramon non ha smesso un attimo di pensare al dolore di Felipe. Il Palacios è ben consapevole di cosa vuol dire perdere la persona che si ama e capisce che il suo amico non riuscirà mai a perdonarlo per la morte di Celia. Eppure non è lui che ha ucciso la donna ma non ha le prove per dimostrarlo. Può solo cercare di aiutare, nell'ombra, l'avvocato ma per farlo ha bisogno di Liberto. Anche il Seler è in ansia per il suo vecchio compare ma sembra pure lui impotente davanti ai comportamenti senza freni dell'Alvarez – Hermoso.

Una Vita Anticipazioni: La verità verrà presto a galla

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano però che presto qualcosa cambierà radicalmente. Ramon deciderà infatti di confessare a Felipe di non essere stato lui a uccidere Celia e che si è trattato solo di un incidente. Per farlo ha però necessità di una testimone chiave, che vedremo protagonista nelle trame della soap della prossima settimana. La verità verrà a galla e forse per Felipe non è detta l'ultima parola.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 15 al 19 giugno 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.