Una Vita Anticipazioni 19 giugno 2019: Samuel e Diego rinchiudono Blanca in manicomio?

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 19 giugno 2019, Blanca aggredisce Ursula pretendendo di vedere suo figlio. Samuel e Diego hanno paura che la ragazza stia perdendo la testa a causa del dolore. La giovane però trova un vestitino all'interno di un cassetto, che sia la prova che la Dark Lady ha rapito suo figlio? Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Blanca rivuole il suo bambino in questa puntata di Una Vita del 19 giugno 2019

Diego ha portato Blanca sulla tomba della loro bambina ma la ragazza non si convince che il piccolo che ha partorito sia morto. La giovane Dicenta è invece convinta che sua madre le abbia portato via il suo bambino – un maschio – per sostituirlo con una neonata morta. Per questo, più furiosa che mai, ritorna da Ursula e l'aggredisce, pretendendo di vedere suo figlio. Si mette poi a frugare ovunque in casa e in un cassetto, ben nascosto, trova un vestitino e lo considera la prova definitiva del malefico piano della Dark Lady.

Samuel e Diego credono che Blanca sia impazzita

Il comportamento di Blanca desta molte preoccupazioni in Diego e Samuel. I due fratelli hanno messo da parte la loro rivalità per stare accanto alla ragazza che entrambi amano, dopo la morte della sua bambina, e ora sembra che la giovane Dicenta abbia perso definitivamente il senno. Non solo crede di aver dato alla luce un maschio ma continua a tormentare sua madre, convinta che lei abbia rapito il suo bambino e glielo tenga nascosto. I due Alday saranno costretti a prendere provvedimenti. Finiranno per portare Blanca in un manicomio?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 21 giugno 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14.05.