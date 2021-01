Una Vita Anticipazioni 19 gennaio 2021: Felipe sceglie i suoi testimoni di nozze... di chi si tratta?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 19 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00, Yolanda scopre che Mauro è partito per Bilbao e decide di andare a cercarlo. Felipe chiede a Ramon e Casilda di essere i suoi testimoni di nozze.

Una Vita Anticipazioni: Yolanda è ostinata... vuole Mauro!

Yolanda è una delle ragazze di Andrade conosciuta dal bell'ispettore Mauro in occasione dell'operazione di polizia che l'ha visto sgominare una pericolosa banda di trafficanti di donne. La giovane si è subito infatuata del suo salvatore e nonostante il Sant Emeterio le abbia chiarito di aver ancora nel cuore la sua amata Teresa, Yolanda è sembrata determinata a conquistarlo con ogni mezzo. Purtroppo a scombinare i piani della ragazza è arrivata la notizia dell'improvvisa chiamata del poliziotto a Bilbao, ma Yolanda non si è lasciata scoraggiare: ha comprato un biglietto pronta a seguirlo!

Una Vita Anticipazioni: Marcia ha accettato la proposta di matrimonio di Felipe

Dopo mille traversie, Felipe ha organizzato una proposta speciale per Marcia regalandole un momento unico e indimenticabile. Ha chiesto infatti l'aiuto del fidato amico Liberto per recuperare uno splendido anello da donare alla sua futura sposa. Marcia è rimasta sorpresa e felice, ovviamente ha accettato, non senza qualche remora però. La poverina infatti ha rivelato a Felipe di temere ancora il suo passato, l'avvocato però l'ha rassicurata promettendole di starle accanto per il resto della sua vita.

Felipe chiede Ramon e Casilda di fargli da testimoni, nella Puntata di Una vita del 19 gennaio 2021

Felipe vuole che Marcia si finalmente felice e che le nozze siano perfette. Ci tiene infatti a circondarsi solo delle persone che più ama e di cui si fida, tra queste c'è sicuramente il suo fidato amico Ramon a cui chiederà di fargli da testimone. Ma non solo, Casilda ha avuto un ruolo fondamentale nel ritrovamento di Marcia, la domestica ha infatti dimostrato di voler molto bene alla Samapaio, ed è per questo che Felipe pregherà proprio lei di fare da testimone alla sua futura moglie.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 18 al 22 gennaio 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.