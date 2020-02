Una Vita Anticipazioni 19 febbraio 2020: Samuel dice no, non rimanderà ancora le nozze!

Anticipazioni TV

Lucia, impaurita dal clima luttuoso di Acacias, chiede a Samuel di rimandare le nozze ma Samuel si rifiuta.

Nella puntata di Una Vita di oggi – mercoledì 19 febbraio 2020 – Celia si sta riprendendo ma purtroppo ha perso il bambino. Lucia chiede nuovamente a Samuel di rimandare le nozze ma il ragazzo stavolta non ci sta. Jimeno Batan si sta facendo sempre più pericoloso. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Trini si sente in colpa per l'aborto di Celia in questa puntata di Una Vita del 19 febbraio 2020

La povera Celia è davvero sfortunata. Dopo aver atteso tanto per una nuova gravidanza, il suo desiderio di diventare mamma è stato nuovamente spezzato. Le condizioni di salute dell'Alvarez – Hermoso non le hanno permesso di portare avanti la gravidanza e lo sforzo, dovuto alla lunga passeggiata per recuperare la lavanda per Trini, le hanno causato un malore. La dolce Palacios si sente profondamente in colpa per quello che è successo all'amica. Se non l'avesse costretta a uscire per lei, tutto questo non sarebbe mai successo.

Una Vita anticipazioni: Samuel si rifiuta di rimandare di nuovo le nozze

Ad Acacias si respira un'aria tesa. Telmo ha appena trovato morto Fra Guillermo ed è caccia all'assassino. Celia ha invece perso il bambino che tanto desiderava e Felipe, al suo ritorno a casa, ne sarà addolorato. Lucia atterrita dal clima luttuoso del paese, chiede un'altra volta a Samuel di rimandare le nozze. Stavolta l'Alday non è comprensivo e si rifiuta di concedere alla ragazza quanto chiede. Jimeno Batan è tornato a minacciarlo e non ha nessuna intenzione di dargli altro tempo per pagare i suoi debiti.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 23 febbraio 2020.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.