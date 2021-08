Una Vita Anticipazioni 19 agosto 2021: Genoveva canta vittoria! È stata scarcerata

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda giovedì 19 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la Dark Lady la sta facendo franca anche stavolta...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda giovedì 19 agosto 2021, alle 14.10, Genoveva, dopo aver minacciato Laura, torna a piede libero!

Una Vita Anticipazioni: Genoveva finisce in carcere con l'accusa di omicidio

Laura ha confessato al commissario di aver assistito ad un'accesa discussione tra Genoveva e Santiago-Israel poco prima che Marcia venisse uccisa, e, al termine di questo scontro, la signora è entrata in possesso dell'arma del delitto. Quindi, nonostante il coltello appartenesse al finto marito della vittima, alla fine era la Salmeron ad averlo! Questa testimonianza, unita a quella di Cesareo, il quale ha confermato che la Dark Lady, poco prima che si consumasse il crimine, fosse proprio lì dove la Sampaio è stata trovata morta, ha fatto sì che il poliziotto potesse sbattere Genoveva in carcere.

La Dark Lady scopre il segreto di Laura, nelle Anticipazioni del 19 agosto 2021 di Una Vita

La vedova Alday, da dietro le sbarre, sta escogitando un piano per uscire di prigione... ed è proprio da dietro le sbarre che la Salmeron inizia a manipolare i testimoni che si dovranno presentare al processo in cui verrà giudicata. Anzitutto, la signora minaccia la domestica che l'ha denunciata; grazie ad una lettera che ha ricevuto, infatti, Genoveva ha scoperto il segreto dell'Alonso!

Una Vita Anticipazioni: Genoveva viene scarcerata

La giovane ha una sorella ricoverata in un istituto specializzato, ed ora la Dark Lady lo sa. Ovviamente, se non vuole che lei lo riveli a chicchessia, Laura dovrà ritrattare. La domestica, allora, non potendo fare altrimenti, l'asseconda. Poco dopo la nascita di questa nuova ed inaspettata alleanza, l'avvocato assunto dalla Salmeron, il losco Javier Velasco, le comunica che a breve verrà rimessa in libertà!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 16 al 22 agosto 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.