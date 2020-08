Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Una Vita per la puntata del 19 agosto 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Emilio è geloso del rapporto tra Cinta e Rafael. Genoveva tenta di sedurre Liberto ma Susana sventa il suo piano.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 19 agosto 2020. Nell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Cinta è tornata a esibirsi per aiutare la famiglia sull'orlo della bancarotta e al suo fianco c'è lo squattrinato e affascinante musicista Rafael. La famiglia Dominguez festeggia il successo dei due giovani mentre Emilio è geloso della complicità tra la ragazza e il suo nuovo “compagno” e non riesce a nascondere il suo fastidio. Intanto Genoveva continua ad approfittare della crisi tra Rosina e Liberto ma Susana sventa il piano di seduzione della Salmeron. Antoñito invece, scoperto che Ramon è in ospedale, decide di raggiungerlo ma quando sta per partire il Palacios senior torna nel quartiere con cattive notizie.

Il tarlo della gelosia tormenta Emilio in questa puntata di Una Vita del 19 agosto 2020

I problemi economici tormentano la famiglia Dominguez. Dopo il trambusto creato dal sedicente Victoriano, Cinta torna a esibirsi per aiutare sua madre e suo padre, sull'orlo della bancarotta. Al suo fianco c'è il musicista Rafael. Il ragazzo, che tempo prima l'aveva ingannata, ha ottenuto il perdono della bella ballerina e tra loro sembra esserci una grande complicità. Tutto ciò infastidisce Emilio, geloso del rapporto tra la ragazza e il suo nuovo collega. Il Pasamar paga a caro prezzo la decisione di lasciare Cinta per obbedire ai dettami materni. Non è più infatti un mistero che sia stata Felicia a ordinare al figlio di lasciare la Dominguez, secondo lei non adatta al suo bambino.

Una Vita Anticipazioni: Rosina e Liberto in crisi, Genoveva è in agguato

Acacias è scesa in piazza contro il fallimento della Banca centrale Spagnola e la rivolta ha messo a dura prova il matrimonio di Rosina e Liberto. In barba alle immense perdite di denaro della famiglia, la Hidalgo continua a sperperare ricchezze in spese sciocche e accusa il marito di essere il solo e unico responsabile delle loro difficoltà finanziarie. Liberto, furioso con lei, comincia a prendere le distanze e Genoveva – pronta a prendersi la sua vendetta – approfitta di questo momento per avvicinarsi seducente al Seler. Per fortuna Susana interromperà il tentativo della Salmeron di sedurre il nipote e cercherà di farlo ragionare... ma non per molto!

Anticipazioni Una Vita: Ramon torna ad Acacias

Carmen ha ritrovato Ramon. Il Palacios ha però subito un brutto incidente e le sue condizioni di salute sono state per giorni molto critiche. Grazie all'intervento dei medici però, la sua vita non è più in pericolo. Carmen si affretta ad avvertire Antoñito di aver ritrovato suo padre e il ragazzo si prepara a raggiungerlo. Quando sta per partire, Ramon e Carmen rientrano ad Acacias con delle brutte notizie. Che il Palacios senior abbia scoperto la verità sul Banco Americano e di conseguenza su Alfredo Bryce?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.