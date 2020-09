Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Una Vita per la puntata del 18 settembre 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Genoveva ritratta la sua testimonianza e Alfredo la minaccia di violente ripercussioni.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita del 18 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap in onda alle 14.10 su Canale5, è il giorno dell'udienza preliminare del processo contro Liberto e Genoveva, durante la testimonianza, si contraddice. Così facendo la Salmeron avvantaggia il Seler ma Alfredo, furioso, si impegna a ribaltare la situazione e a impedire alla moglie di metterlo definitivamente nei guai.

Felipe convince Genoveva a stare dalla sua parte in questa puntata di Una Vita del 18 settembre 2020

Felipe ha consolato Genoveva dopo la pubblica umiliazione subita in strada, a causa dello schiaffo di Lolita. Tra l'avvocato e la vedova Alday sembra esserci un grande feeling, e forse per questo l'Alvarez – Hermoso è riuscito a convincerla a testimoniare a favore di Liberto e a scagionarlo dall'accusa di stupro. Da tempo l'avvocato è certo che la signora Bryce non sia poi così perfida come vuole far credere ed è certo che nasconda un animo buono - schiacciato dal desiderio di vendetta. Per questo la spinge a fare un passo indietro e a mostrare a tutta Acacias che ci si sbagliava sul suo conto.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva ritratta la sua testimonianza

Felipe è riuscito a muovere a compassione Genoveva e a spingerla a deporre a favore di Liberto. Durante l'udienza preliminare del processo contro il Seler, la Salmeron si contraddice e ritratta la sua testimonianza. La vedova Alday ha deciso alla fine di seguire il suo cuore e avvantaggiare, spinta da Felipe, il povero marito di Rosina. Ovviamente la reazione di Ursula e Alfredo non si farà attendere. La Dicenta continuerà ad accusare Liberto di stupro mentre il Bryce, in preda alla rabbia, urlerà alla moglie: "Nessuno tradisce Alfredo Bryce!"

Anticipazioni Una Vita: Genoveva contro Alfredo

Alfredo è furioso contro Genoveva. La Salmeron, sua alleata sino a poco tempo prima, ha ritrattato la sua versione dei fatti e ora il Bryce rischia di essere inguaiato sino al collo. Ma il sedicente banchiere non si lascerà certo prendere per il naso in questo modo e giura – minacciando Genoveva – di ribaltare la situazione molto presto. Cosa avrà in mente di fare? Ma soprattutto, il povero Liberto riuscirà a uscire da questo incubo?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 14 al 18 settembre 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.