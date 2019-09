Una Vita Anticipazioni 18 settembre 2019: Blanca riabbraccia Moises ma...

Anticipazioni TV

Blanca convince Samuel a restituirle Moises. L'Alday cade nel tranello organizzato da sua moglie e a suo fratello.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 18 settembre 2019, Diego e Blanca stanno mettendo in scena un inganno in piena regola e Samuel abbocca. La Dicenta chiede a suo marito di poter vedere Moises e lui le permette di prendere in braccio il bambino. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Diego e Blanca ingannano tutta Calle Acacias in questa puntata di Una Vita del 18 settembre 2019

Diego e Blanca vogliono recuperare Moises a tutti i costi ma con un avversario come Samuel, non sarà facile. Bisogna colpirlo nel suo punto debole e Blanca sa benissimo di essere lei. È così che i due amanti decidono di mettere in atto una messinscena: fingono di lasciarsi e di non amarsi più, in modo che la Dicenta possa riconquistare il cuore del più giovane dei fratelli Alday. Samuel e tutta Acacias cadono nel loro tranello. Diego e Blanca arrivano addirittura a gridarsi contro per le strade del quartiere, pur di far credere a tutti che sia finita.

Samuel concede a Blanca di tenere in braccio Moises in Una Vita

Samuel finisce così per credere al ritorno di Blanca tra le sue braccia e all'addio per sempre di suo fratello. La giovane, scaltra, gli confessa di non amare più Diego e di essere disposta a tutto pur di riabbracciare suo figlio e pur di formare con lui e con suo marito una famiglia felice. Il giovane cede al fascino della giovane e bella figlia di Ursula e le permette di prendere in braccio suo figlio. Non sa però di essere caduto in un inganno, che gli farà perdere per sempre la donna per cui si è macchiato più volte le mani.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 15 al 21 settembre 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla sabato alle 14.10.