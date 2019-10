Una Vita Anticipazioni 18 ottobre 2019: Leonor e Rosina litigano furiosamente

Anticipazioni TV

Rosina e Leonor discutono furiosamente a causa di Maria e Casilda.

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata di venerdì 18 ottobre 2019, Leonor discute con Rosina e confessa alla madre di voler dire a Casilda la verità sulle sue origini. Casilda intanto chiede a Fabiana di accogliere Maria nella soffitta e la domestica accetta. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Rosina e Leonor litigano furiosamente nella puntata di Una Vita del 18 ottobre 2019

Maria ha confessato a Leonor la verità su Casilda. La ragazza è figlia sua e di Maximiliano. La giovane Hidalgo è contentissima di avere una sorella ma Rosina non è dello stesso avviso. Madre e figlia discutono furiosamente; la signora Seler non vuole affrontare né Maria né Casilda e avrebbe voluto che la sua “bambina” non venisse a conoscenza di nulla. Leonor invece vuole che Casilda venga informata il prima possibile e che entri a far parte ufficialmente della loro famiglia.

Casilda chiede a Fabiana di accogliere Maria in Una Vita

Maria ha portato parecchio sconvolgimento ad Acacias e nella famiglia Hidalgo. Casilda è preoccupata per la sua amica, costretta ad abitare in una soffitta angusta. È così che chiede a Fabiana di darle una mano: la implora di accoglierla nella loro alloggio e la domestica accetta solo quando scopre che Maria è la madre della sua giovane collega.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.