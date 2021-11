Una Vita Anticipazioni 18 novembre 2021: Genoveva avvelena Velasco!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 18 novembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Velasco si reca a casa di Genoveva per una cenetta romantica. La Salmeron, in combutta con Laura, avvelena lo champagne, ma Velasco non ci casca.

Una Vita Anticipazioni, Genoveva rassicura Laura: Lorenza è salva!

Laura si fa convincere da Genoveva, in realtà ha solo troppa paura di Velasco. La cameriera accetta dunque di aiutare la Salmeron così da mettere al sicuro la sua povera sorella Lorenza. La nuova alleata infatti, le ha assicurato che proteggerà entrambe, a patto che Laura faccia la sua parte nel piano per eliminare il minaccioso avvocato. Si sta parlando di omicidio, ma la domestica del resto non sembra avere alternative, anche Velasco infatti ha cercato di trasformarla in un'assassina, obbligandola ad uccidere Felipe. La morte dell'Alvarez Hermoso non rappresenterebbe un vantaggio per Laura, anzi, dimostrerebbe solo che è ormai schiava del suo ricattatore. Il patto con Genoveva invece, è la via di uscita tanto attesa. La Salmeron non mancherà di rassicurarla, ha già provveduto a mettere al sicuro Lorenza!

Una Vita Anticipazioni: Genoveva ha un piano per liberarsi di Velasco

Certa che Lorenza sia al sicuro, Laura è pronta a eseguire gli ordini di Genoveva e a liberarsi una volta per tutte di Velasco. La Dark Lady ha già in mente un piano, è tutto studiato alla perfezione: la Salmeron punterà sul morboso interesse nutrito dall'avvocato nei suoi confronti. In pratica tenterà di sedurlo con una cena romantica, durante la quale cercherà di avvelenarlo con la collaborazione della sua nuova fidata alleata. Ma Velasco cadrà davvero nella trappola?

Velasco rifiuta il calice di champagne avvelenato e si salva! Nella Puntata di Una Vita del 18 novembre 2021

L'atteggiamento improvvisamente interessato e malizioso della Salmeron non può non destare sospetti, soprattutto se rivolto nei confronti di Velasco, più volte rifiutato dalla Signora Alvarez Hermoso, eppure l'avvocato cadrà nella trappola con estrema facilità. A confermare la riuscita del piano sarà la sua presenza a cena, quella sera, proprio come organizzato dalla machiavellica Dark Lady. Laura, convinta che la fine di tutti i suoi problemi sia vicina, solerte, corromperà lo champagne del suo aguzzino. Purtroppo per le due, anticipazioni rivelano che, Velasco non berrà il calice che gli verrà offerto, evitando il veleno e così anche la morte. L'avvocato sarà riuscito a smascherare le due donne oppure si tratterà solo di un colpo di fortuna?

