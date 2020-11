Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 18 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale 5 alle 14.20, Felicia si congeda da Cinta con la promessa di risolvere la situazione di Emilio e chiama Ledesma, ignara che sua figlia Camino stia ascoltando. La ragazza resta sconvolta sentendo le parole della povera madre.

Felicia accoglie le scuse di Cinta e rassicura la ragazza che troverà una soluzione; per ora non c'è fretta di fuggire, parlerà lei con Ledesma. Dopo l'aggressione infatti, l'uomo ha deciso di denunciare il giovane Passamar, ma Felicia conosce un modo per fermarlo. Appena infatti la Dominguez lascerà casa della suocera, la donna farà una telefonata all'uomo che ricatta la sua famiglia.

Ledesma ha mostrato un certo interesse per Felicia e la donna è pronta a sacrificarsi per salvare suo figlio. Nessuno immagina l'azzardato gesto che sta per compiere, neppure Camino che ascoltandola parlare al telefono resta sconvolta. La poverina è appena riuscita a superare un forte trauma, ma ora si troverà nuovamente ad affrontare una situazione complicata e drammatica.

Felicia è al telefono con Copernico Ledesma, Camino alle sue spalle ascolta tutto. La ragazza incuriosita e intimorita, origlia la chiamata della madre al pericoloso ricattatore che da anni minaccia di distruggere la loro famiglia. Cosa si diranno i due da lasciare la ragazza così sconvolta? Secondo anticipazioni, Felicia dirà a Ledesma di essere pronta a sposarlo in cambio della libertà per Emilio!

