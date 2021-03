Una Vita Anticipazioni 18 marzo 2021: Genoveva cerca di far impazzire Ursula!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 18 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Ursula indaga sul misterioso uomo che aiuta Genoveva, ma la Salmeron cerca di convincerla che Fermin non esiste!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 18 marzo 2021. Nelle Trame degli episodi in onda alle 14.10 su Canale5, Felicia, infastidita dai discorsi progressisti di Camino, incarica Emilio di curiosare nello studio della pittrice per assicurarsi che la figlia stia imparando a dipingere. Ursula indaga su Fermin, ma Genoveva la fa passare per pazza e le dice che l'uomo è frutto della sua sua immaginazione. La domestica però non le crede.

Una Vita Anticipazioni: Emilio asseconda Felicia e tiene d'occhio Camino

Felicia ha dato il suo consenso affinché Camino imparasse a dipingere prendendo lezioni da Maitè, ma da quando la ragazza frequenta la libertina insegnante, inizia a fare dei discorsi troppo progressisti per la integerrima madre. Felicia è preoccupata dell'influenza della donna sulla sua bambina e coinvolge anche Emilio in questa situazione, imponendo al figlio di tenere d'occhio la sorella. Il ragazzo sarà costretto ad interrompere una lezione di Camino per assicurasi che la ragazza stia solo imparando a dipingere e non perda tempo in altro...

Ursula indaga si Fermin, nella puntata di Una Vita del 18 marzo 2021

Ursula, in preda al suo delirio, ha minacciato Genoveva, pronta ora a vendicarsi. Ursula è diventata un problema per la Salmeron e la Dark Lady ha solo un modo per risolvere i problemi: eliminarli! La vedremo infatti contattare un malvivente di sua conoscenza, Fermin, l'uomo dovrà rintracciare una persona preziosa alla Salmeron per liberarsi di Ursula. La Dicenta però, in uno dei suoi rari sprazzi di lucidità, si rende conto che la donna sta tramando alle sue spalle con l'aiuto di un nuovo scagnozzo e inizia ad indagare sul conto di questo misterioso uomo.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva cerca di convincere Ursula che Fermin non esiste

Ursula comincia ad indagare su Fermin, pronta ad anticiparne le mosse, ma la scaltra Genoveva tenta in tutti i modi di trarla in inganno. Come? Sfruttando ovviamente la sua instabilità mentale. Ursula infatti non sta bene, continua a combattere con i suoi fantasmi e i momenti di lucidità sono sempre più rari. E' approfittando di questa situazione che cercherà di convincerla che l'uomo è frutto della sua sua immaginazione, che non esiste. La domestica però non sembra crederle...

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.