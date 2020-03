Una Vita Anticipazioni 18 marzo 2020: Inigo rischia la vita

Anticipazioni TV

Tito non potrà tornare sul ring e Iñigo non potrà saldare i suoi debiti.

Nella puntata di Una Vita di – mercoledì 18 marzo 2020 – vediamo che Tito è affetto da una grave malattia, che gli impedisce di rimettersi in piedi e di tornare sul ring. Iñigo è molto spaventato da questa prospettiva; ha infatti accettato un prestito da un pericoloso usuraio e teme che ora, con il suo amico fuorigioco, non riuscirà a ripagare i suoi debiti. Ma scopriamo nel dettaglio cosa succederà nell'episodio in onda oggi, come sempre, su Canale5 alle 14.10.

Iñigo nelle mani di un pericoloso usuraio nella puntata di Una Vita del 18 marzo 2020

Il malore di Tito, avvenuto durante un incontro di boxe, ha svelato una verità molto dura per la carriera e la vita del pugile. Il ragazzo soffre di una grave malattia, che gli impedirà di tornare sul ring...per sempre. Un grande dolore si fa largo nel cuore dello sportivo tornato alla ribalta da poco ma mette in allarme anche Iñigo. Il giovane non è soltanto preoccupato per il suo “protetto” ma teme anche - e soprattutto - che questo avvenimento sia per lui una vera e propria condanna a morte. Iñigo ha infatti chiesto una grossa somma di denaro in prestito a un terribile usuraio, con la promessa di restituire i suoi debiti con i proventi delle vincite degli incontri di boxe. Con Tito fuori gioco la situazione si fa drammatica e l'ex pasticcere comincia a pensare di non poter più ridare indietro il denaro.

Una Vita anticipazioni: Leonor promette di aiutare Iñigo

Iñigo pensa e ripensa a una soluzione per trovare il denaro e pagare i suoi debiti. Con gli usurai - ne sa qualcosa Samuel – non si scherza. Il ragazzo non ha molte alternative e di certo non riesce a nascondere la sua preoccupazione ai suoi cari. Leonor, scoperto tutto, cerca di rassicurare il suo fidanzato. Troveranno una soluzione e lo faranno insieme. Spoiler ci rivelano che sia la bella Hidalgo che Tito e Iñigo saranno costretti a lasciare il quartiere...per sempre?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.