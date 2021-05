Una Vita Anticipazioni 18 maggio 2021: Camino vuole fuggire con Maite, ma l'artista...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 18 maggio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Camino pronta a lasciarsi la famiglia alle spalle pur di seguire Maite, ma l'artista fa marcia indietro...

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 18 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, vedendo Camino pronta a lasciarsi la famiglia alle spalle pur di seguirla a Parigi, Maite acconsente a restare ad Acacias.

Una Vita Anticipazioni: Maite decide di lasciare Acacias

Dopo che Felicia ha scoperto della disobbedienza di sua figlia, Camino si è vista costretta a correre ai ripari. Felicia ha scoperto semplicemente che lei e Maite sono ancora amiche, ma non immagina certo che abbiano una storia, è per questo che la ragazza deve riuscire a rabbonire la madre, farle credere di essersi pentita, per evitare che indaghi e scopra qualcosa di molto più compromettente. Ha infatti organizzato una cena speciale durante la quale le ha chiesto perdono e le ha promesso di chiudere tutti i rapporti con l'artista. Di fronte a questa ennesima complicazione e decisa a non mettere ulteriormente nei guai l'amante, Maite deciderà di lasciare per sempre Acacias.

Una Vita: Maite vuole fare il bene di Camino, ma la Pasamar non vuole separarsi...

La pittrice pensa di fare il bene di Camino, ma non ha consultato la ragazza che invece sembra decisa a continuare con il loro piano - assecondare sua madre fingendo di essere interessata a prendere marito - continuando in realtà a frequentare in gran segreto la sua Maite. L'artista però, non vuole che Camino finisca dei guai, conosce la rigidita dell'ambiente familiare della sua partner e sa che se la storia dovesse venir fuori, Camino rischierebbe addirittura di essere ripudiata!

Maite accetta di restare ad Acacias, nella Puntata di Una Vita del 18 maggio 2021

Quello con cui Maite non ha davvero fatti i conti, è la tenacia e la caparbia della sua Camino. La ragazza infatti, scoperte le intenzioni di Maite, le dice che andrà con lei, che è disposta tutto pur di restare insieme, anche abbandonare per sempre la sua casa e la sua famiglia. L'artista dunque. si è sentita messa alle strette e ha dovuto prendere velocemente una decisione, si tratterà ovviamente di una scelta dettata dal cuore, ma anche dal desiderio di non complicare la vita della donna che ama: deciderà di restare ad Acacias.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 22 maggio 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.