Una Vita Anticipazioni 18 giugno 2019: Inigo e Leonor coronano finalmente il loro amore?

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di martedì 18 giugno 2019, Leonor e Iñigo sembrano di nuovo pronti a partire. I due innamorati avevano ritardato il loro viaggio a causa di Flora. Casilda riesce a trovare a Jacinto un impiego come giardiniere, in modo che possa restare ad Acacias. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Leonor e Iñigo finalmente insieme? In questa puntata di Una Vita del 18 giugno 2019

Dopo la festa alla Deliciosa, la partenza di Iñigo e Leonor era stata rimandata. Le paure e lo svenimento di Flora, avevano preoccupato i due ragazzi, visto anche il fatto che la bella pasticcera aveva giurato di aver visto il vero Iñigo Cervera. I due innamorati, sicuri che Flora abbia avuto un'allucinazione, sembrano ora di nuovo pronti a lasciare Calle Acacias per coronorare il loro sogno d'amore. Ma sarà davvero stato solo un sogno quello che ha tormentato e che ancora tormenta Flora?

Casilda trova un lavoro a Jacinto

La povera Casilda ha riacquistato la memoria e ha ricordato di aver perso il suo amato marito. La ragazza ha però deciso di non piangersi addosso e si dà da dare come sempre nel suo lavoro. Un altro uomo della sua vita torna però a preoccuparla: Jacinto. Il suo amato cugino aveva lasciato Calle Acacias sconsolato per non aver trovato l'amore, ma ora è tornato in paese. Casilda gli chiede di restare un po' e grazie all'aiuto di Liberto, convince Rosina a dargli un impiego come giardiniere.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 21 giugno 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14.05.