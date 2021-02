Una Vita Anticipazioni 18 febbraio 2021: Santiago non è chi dice di essere!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 18 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Marcia sospetta sempre di più di Santiago, che non ricorda dettagli importanti del suo passato. Casilda celebra la messa in memoria di Martin, circondata dall'affetto dei vicini.

Una Vita Anticipazioni: dietro all'arrivo di Santiago ad Acacias c'è Genoveva

Genoveva ha portato Santiago ad Acacias con lo scopo di allontanare per sempre Felipe da Marcia, ma per far sì che la rottura sia definitiva e che la ferita del povero avvocato si sani velocemente, l'alleato deve prendere sua moglie e portarla via da Acacias. Il Piano di Genoveva è semplice, liberarsi di Marcia e riprendersi Felipe, non perché lo ama, ma solo per potersi finalmente vendicare di quello che l'uomo le ha fatto patire. Ora però, Santiago sembra voler stravolgere ogni progetto, e Genoveva non può certo permetterlo!

Una Vita Anticipazioni: Genoveva minaccia Santiago

La Salmeron si reca da Santiago, è furiosa dopo aver appreso delle intenzioni dell'uomo grazie ad una soffiata di Ursula: Santiago vuole rimanere con Marcia ad Acacias. La Dark Lady, faccia a faccia con il traditore, non minaccerà semplicemente di rivelare la verità sul suo conto, ma gli dirà di essere pronta ad ucciderlo se non accetterà di rispettare i suoi ordini. Credete che riuscirà a convincere Santiago a un cambio di rotta o l'uomo sottovaluterà la pericolosità di Genoveva?

Santiago non è chi dice di essere, nella Puntata di Una Vita del 18 febbraio 2021

Santiago deve riflettere bene sul da farsi, le minacce di Genoveva diventano ancora più preoccupanti alla luce degli ultimi sospetti espressi sul suo conto da Marcia. La Sampaio infatti, ha iniziato a notare grosse differenze tra il Santiago che ha accanto e quello del passato, soprattutto l'uomo non pare ricordare pezzi importanti di storia riguardanti la loro vita insieme. Sembra quasi che non sia la stessa persona di un tempo. Marcia dunque, ha dei dubbi, che se confermati, potrebbero far crollare tutta la messinscena costruita da Santiago.

