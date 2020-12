Una Vita Anticipazioni 18 dicembre 2020: Mauro e Felipe pronti a comprare una Schiava!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 18 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felipe e Mauro riescono a convincere con l'inganno Andrade, che accetta la richiesta dell’ex commissario di vendergli delle donne di colore, confessando così il suo coinvolgimento nella tratta di schiave.

Una Vita Anticipazioni: Andrade non si è fidato subito di Mauro

Mauro, dopo aver conquistato la fiducia di Andrade, ha affrontato l'argomento: la tratta delle schiave. L'investigatore si è mostrato molto sicuro delle sue informazioni, ha bluffato, ha provato a tendere una trappola al criminale con la speranza di ottenere una confessione sull'effettivo coinvolgimento nel affare del traffico di donne, ma le insinuazioni del detective hanno spinto Andrade a chiudersi. Il malfattore ha ancora dei sospetti sul suo nuovo amico e Mauro deve riuscire con cautela a far cadere le difese. Ma se per il San Emeterio rispettare i tempi imposti da Andrade, non sarà un problema, Felipe pretenderà di vedere dei risultati e di vederli subito...

Una Vita Anticipazioni: Felipe impone la sua presenza all'incontro con Andrade

Appena l'avvocato ha scoperto dell'insuccesso di Mauro, è andato su tutte le furie. L'ispettore ha chiesto tempo e lo ha pregato di affidare il caso completamente nelle sue mani, ma Felipe, offuscato dalla rabbia, lo ha accusato di non aver saputo fare la giusta pressione su Andrade e lo ha informato che è pronto ad agire da solo. Ma è stato Andrade a dettare i tempi e a fermare - provvidenzialmente - l'avventata azione di Felipe: fuori per affari, ha dato appuntamento a Mauro e all'Alvarez Hermoso per il suo rientro.

Andrade cade nella trappola, nella Puntata di Una Vita del 18 dicembre 2020

Mauro ha insitito per evitare la presenza di Felipe, ma l'avvocato, dopo essersi scusato, ha chiarito all'amico che ha piena fiducia in lui, ma che pretende di essere coinvolto nelle indagini. Mauro si è visto quindi costretto ad accettare la presenza di Felipe all'incontro con Andrade. Per fortuna, nonostante la tensione, la visita si rivelerà molto proficua: i due, con l'inganno, riusciranno a convincere Andrade a vendergli delle donne di colore.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita dal 14 al 18 dicembre 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.