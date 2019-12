Una Vita Anticipazioni 18 dicembre 2019: Samuel allontana Lucia da Telmo, ecco come

Anticipazioni TV

Samuel ha convinto Lucia a seguirlo nel suo viaggio per far visita a Nicasio. In questo modo ha allontanato la ragazza da Telmo.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di oggi– mercoledì 18 dicembre 2019 – Samuel convince Lucia a seguirlo da Nicasio, approfittando di questo viaggio per allontanare la ragazza da Telmo.

Samuel allontana Lucia di Telmo in questa puntata di Una Vita del 18 dicembre 2019

Samuel ha convinto Lucia ad andare con lui da Nicasio, il collezionista incaricato di visionare il – presunto – retablo di San Michele. L'Alday ha trovato il prezioso dipinto e ne è entrato in possesso per aggiungerlo alla sua collezione ma soprattutto per farlo restaurare alla “sua” Lucia. L'Alvarado, entusiasta di saperne di più sul retablo, ha accetto di seguire il fidanzato in viaggio, inconsapevole che si tratta per l'ennesima volta, di un modo per allontanarla da Telmo. Il giovane ex gioielliere è infatti riuscito a distrarla dagli sfollati dell'Hoyo e a strapparla dalle braccia del parroco.

Una Vita: Samuel placa l'ira di Batan...ma solo per ora!

La vicinanza di Lucia a Telmo è davvero pericolosa per Samuel. Il ragazzo è infatti stato minacciato da Batan, il suo strozzino, che vuole al più presto il denaro da lui prestato. L'Alday, preoccupato delle ritorsioni del manigoldo, ha così dovuto agire d'astuzia e dopo aver scoperto che l'Alvarado ha chiesto un prestito per finanziare la ricostruzione delle case distrutte dall'inondazione, è corso ai ripari. Con il viaggio di visita a Nicasio, il giovane spera di convincere Lucia a fare il grande passo, molto presto.

