Una Vita Anticipazioni 18 agosto 2021: Laura vuole Felipe!

Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda mercoledì 18 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la domestica ha messo gli occhi sull'avvocato...

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda mercoledì 18 agosto 2021, alle 14.10, Laura si è infatuata di Felipe... il quale si sente a disagio per le attenzione che lei gli riserva!

Una Vita Anticipazioni: Genoveva è finita in carcere

Genoveva è dietro le sbarre. Felipe non può dirsi felice, ma soddisfatto, forse, sì. Dopotutto, lui è convinto che sia davvero stata la moglie ad uccidere la povera Marcia, e quindi non può fare a meno di volerla vedere in carcere: chi ha tolto la vita alla donna che amava deve pagare, anche se si tratta della persona che porta in grembo suo figlio.

Laura si occupa di Felipe, nelle Anticipazioni del 18 agosto 2021 di Una Vita

Così, l'Alvarez-Hermoso è rimasto solo... e qualcuno è pronto ad approfittare di questa sua condizione. La domestica, Laura, è stata decisiva con la sua testimonianza affinché la Salmeron finisse in manette, dato che è stata proprio lei a raccontare al commissario di aver visto la signora entrare in possesso del coltello di Santiago-Israel, ossia l'arma del delitto. Ora, con Genoveva fuori dai giochi, la domestica può dedicarsi anima e corpo all'avvocato... da cui è irresistibilmente attratta.

Una Vita Anticipazioni: Felipe si sente a disagio per le attenzioni di Laura

Felipe si è accorto che Laura è eccessivamente premurosa nei suoi confronti, e questo lo fa sentire a disagio... ma che cosa spera di ottenere la giovane con questo atteggiamento? Nel frattempo, alla pensione è un nuovo giorno per Rosina e Liberto, i quali sono stati costretti ad trasferirsi momentaneamente da Servante e Fabiana a causa di un guasto alle tubature di casa loro... e la Hidalgo non si sveglia per niente di buon umore.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.