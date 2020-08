Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e Trame di Una Vita per la puntata del 18 agosto 2020. Nell'episodio in onda su Canale5, Carmen trova Ramon ma il Palacios è in gravi condizioni.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 18 agosto 2020. Nell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, le ricerche di Ramon sono finalmente finite. Carmen, dopo lunghi giorni di disperazione, riesce a trovare il suo amato. Il Palacios è stato ricoverato in ospedale, in gravi condizioni e i medici hanno dovuto operarlo due volte per salvargli la vita. L'ex domestica è in pena per il suo compagno e cerca di capire chi abbia potuto fargli questo. Intanto ad Acacias imperversa ancora la rivolta contro la Banca Centrale di Spagna.

Anticipazioni Una Vita: Carmen trova Ramon

La vicenda della scomparsa di Ramon sta finalmente volgendo al termine ma purtroppo con gravi conseguenze. Il Palacios, in viaggio per scoprire la verità sul Banco Americano e su Alfredo - colpevole di aver proposto ad Antoñito un accordo molto poco trasparente - non ha più dato sue notizie. Carmen si è subito allarmata e ha cominciato a mettersi alla ricerca del compagno, in barba alle rimostranze del suo “figliastro”. Con grande fatica, Carmen riesce a trovare Ramon in un ospedale. L'uomo è in gravi condizioni dopo un misterioso incidente e i medici – per salvargli la vita – hanno dovuto operarlo due volte.

Una Vita Anticipazioni: Antoñito nei guai

Carmen è riuscita a trovare Ramon in barba alle rimostranze del suo futuro figliastro. Antoñito si è rifiutato di cercare il padre, non prima di aver risolto il guaio in cui si è cacciato. Il ragazzo ha infatti ottenuto un prestito da Alfredo, in cambio di una proprietà di famiglia e ora che la Banca Spagnola è fallita e il Bryce si fa sempre più losco, teme di aver combinato un pasticcio irrimediabile. Per questo, prima che suo padre torni a casa, vorrebbe metterci una toppa e dimostrare a Ramon di essere in grado di cavarsela da solo.

Anticipazioni e Trame Una Vita del 18 agosto 2020: Chi ha attentato alla vita di Ramon?

La domanda che tormenta Carmen è: chi ha tentato di uccidere Ramon? Qualcuno ha cercato di uccidere il Palacios ma i motivi sono ancora oscuri. La domestica cercherà di mettere luce su questa faccenda ma i fan più attenti sanno già che dietro a questo evento ci sono Genoveva e Alfredo. I due, legati da un diabolico piano, hanno raggiunto in parte il loro obiettivo. La Banca di Spagna è fallita e i risparmi degli abitanti di Acacias sono perduti. Peccato però che Ramon sia ancora vivo e che probabilmente sia in possesso di prove che li incastreranno!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 22 agosto 2020

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.