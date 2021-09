Una Vita Anticipazioni 17 settembre 2021: Laura chiamata a deporre, la sua testimonianza è decisiva!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, scopriamo che, nella puntata in onda 17 settembre 2021, alle 14.10, il ritorno di Laura preoccupa sia Felipe che Genoveva. Velasco, invece, sembra certo che deporrà in favore della sua assistita. Camino si confida con Anabel.

Una Vita Anticipazioni: Velasco incastra Cesareo

il vigilante viene ascoltato dal giudice e contro interrogato dall'accusa e dalla difesa. Felipe ha cercato di assumere la difesa di Genoveva, così da riuscire ad incastrarla, ma la trappola tesa si è rivelata fallimentare: la scaltra Sampaio ha declinato l'offerta e si è affidata alle mani esperte e truffaldine del solito Velasco. Cesareo viene chiamato a deporre, il vigilante è agitato e Velasco cerca di metterlo ancora più in difficoltà. L'avvocato gli tende una trappola e l'inesperto Cesareo si fa fregare, va nel pallone e la sua deposizione risulta incerta e confusa...

Una Vita Anticipazioni: La deposizione di Cesareo è nulla

Velasco mette di fronte al vigilante tre donne di spalle con il capo coperto, abbigliate, secondo la descrizione di Cesareo, proprio come la presunta assassina Genoveva Salmeron. Poi davanti al giudice e alla corte, chiede all'uomo di individuare l'accusata tra le tre. Una trappola dunque, che farà cadere il vigilante e screditerà la sua versione. il poverino infatti, non riuscirà a riconoscere la Salmeron. L'esito del processo ora, potrebbe essere gravemente compromesso, Felipe è arrabbiato e spaventato, la morte di Marcia rischia di restare impunita, tutto è nelle mani di Laura, la seconda testimone. Purtroppo la domestica ha già ritrattato in passato e l'Alvarez Hermoso teme nuove brutte sorprese.

Nella Puntata di Una Vita del 16 settembre 2021: Laura è chiamata a deporre, Felipe è teso...

Dopo la fallimentare deposizione di Cesareo, Felipe è molto teso, teme che l'esito del processo sia irrimediabilmente compresso. L'avvocato non ripone alcuna fiducia nel secondo testimone, Laura, la strana domestica ha infatti dimostrato di essere facilmente influenzabile. E' grazie a lei che Genoveva è stata scarcerata e ora, l'Alvarez Hermoso, sospetta che possa essere stata nuovamente messa alle corde dalla Salmeron e il suo avvocato e che, costretta, regali la vittoria a Genoveva. In realtà la Salmeron non sembra affatto sicura della fedeltà della sua "alleata", ma Valesco cerca di rassicurala: "deporrà in tuo favore, non temere!". Come andrà a finire? Da che parte si schiererà Laura?

