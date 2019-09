Una Vita Anticipazioni 17 settembre 2019: Blanca lascia Diego e torna da Samuel

Anticipazioni TV

Diego e Blanca fingono di lasciarsi. Fa tutto parte di un piano per ingannare Samuel e riprendersi il piccolo Moises.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita del 17 settembre 2019, Diego si trasferisce in una pensione mentre Blanca torna da Samuel e senza indugi, gli chiede dove sia Moises. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Diego e Blanca si lasciano in questa puntata di Una Vita del 17 settembre 2019

Diego e Blanca hanno escogitato un nuovo piano per recuperare Moises e ingannare Samuel. Il piccolo è infatti scomparso nel nulla e Riera non è riuscito a portarlo in salvo nel posto stabilito. Del bambino si sono perse le tracce e i suoi genitori sono disperati. Diego, furibondo e convinto che anche stavolta ci sia lo zampino di suo fratello, l'ha raggiunto in casa pronto a ucciderlo ma la Dicenta ha evitato il peggio. Dopo aver fermato la mano omicida del compagno, gli ha proposto una nuova soluzione: fingere di lasciarsi e riconquistare l'amore e la fiducia di Samuel. È così che il più anziano dei fratelli Alday si trasferisce in una pensione.

Blanca torna da Samuel in Una Vita

Blanca torna a casa di Samuel, pronta a giurargli nuovamente fedeltà. Una volta nel suo appartamento, la giovane Dicenta chiede a suo marito - senza mezzi termini – dove si trovi Moises e gli chiede di aiutarla a trovarlo per ricreare la loro famiglia. Samuel sebbene sia stupito dall'atteggiamento della ragazza, si lascia conquistare ancora una volta dalla sua bellezza e dal suo fascino, finendo però nel tranello organizzato ad arte da suo fratello. Il piano dei due amanti sembra quindi destinato al successo.

