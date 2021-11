Una Vita Anticipazioni 17 novembre 2021: Josè inizia a sospettare del Dottor Puerta

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 17 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, Alodia riferisce a Jose di aver visto Puerta con un losco individuo...

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 17 novembre 2021. Nelle Trame dei tre episodi in onda a partire dalle 14.10 su Canale5, Genoveva rassicura Laura dicendole che è stata lei a mettere in salvo Lorenza. Alodia riferisce a Jose di aver visto Puerta con un losco individuo.

Una Vita Anticipazioni, Genoveva rassicura Laura: Lorenza è salva!

Laura si fa convincere da Genoveva, in realtà ha solo troppa paura di Velasco. La cameriera accetta dunque di aiutare la Salmeron così da mettere al sicuro la sua povera sorella Lorenza. La nuova alleata infatti, le ha assicurato che proteggerà entrambe, a patto che Laura faccia la sua parte nel piano per eliminare il minaccioso avvocato. Si sta parlando di omicidio, ma la domestica del resto non sembra avere alternative, anche Velasco infatti ha cercato di trasformarla in un'assassina, obbligandola ad uccidere Felipe. La morte dell'Alvarez Hermoso non rappresenterebbe un vantaggio per Laura, anzi, dimostrerebbe solo che è ormai schiava del suo ricattatore. Il patto con Genoveva invece, è la via di uscita tanto attesa. La Salmeron non mancherà di rassicurarla, ha già provveduto a mettere al sicuro Lorenza!

Una Vita Anticipazioni: Casilda e Alodia donano i loro risparmi al povero Jacinto!

Dopo il contrattempo più o meno temporaneo di Bellita, costretta a stoppare la promozione del disco, Jacinto è rimasto con un palmo di naso. Il vigilante, ormai senza un centesimo, non si può permettere neppure di acquistare un biglietto del treno per la moglie Marcelina desiderosa di andare a trovare lo zio malato e così, Casilda e Alodia, impietosite, gli danno tutti i loro risparmi. Ma Jacinto non sarà l'unico ad assere aiutato dalle due ragazze, Alodia in particolare, seppur inconsapevolmente, racconterà a Josè qualcosa che sarà fondamentale per smascherare il pericoloso imbroglione che ha messo nei guai Bellita e Jacinto.

Josè sospetta del dottor Puerta, nella Puntata di Una Vita del 17 novembre 2021

Bellita si è affidata al miglior specialista su piazza, il dottor Puerta, che le ha prescritto un unguento miracoloso, eppure i risultati non sembrano essere quelli sperati, anzi, la Del Campo è peggiorata. Josè ha iniziato a sospettare che la moglie abbia abusato della medicina e che il suo corpo sia assuefatto da essa, effettivamente Bellita non ha seguito alla lettera le raccomandazioni del dottore, cosa che le sta creando un profondo senso di colpa. Nessuno comunque mette in dubbio l'eccezionale preparazione del medico. Alodia però, riferisce a Josè di aver visto lo stimato specialista chiacchierare amabilmente con un losco individuo, una informazione che accende un campanello di allarme nella mente del Dominguez. Chi è davvero il dottor Puerta? Sarà davvero affidabile o è proprio lui la causa del grave regresso della moglie?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dall'8 al 12 novembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.