Una Vita Anticipazioni 17 novembre 2020: Mauro San Emeterio torna ad Acacias con una tragica notizia

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 17 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Canale 5 alle 14.20, i residenti di Acacias sono sorpresi dal ritorno di Mauro San Emeterio. L’ex poliziotto viene ospitato dall’amico Felipe, al quale racconta che Teresa aveva perso il bambino.

Una Vita Anticipazioni: Mauro torna ad Acacias

Nell'episodio in onda assisteremo al rientro di Gonzalo Trujillo nelle trame di Una Vita. Dopo molti anni lontano ad Acacias, Mauro tornerà nel quartiere, cambiato drasticamente dopo il salto temporale. In seguito alla morte di Cayetana l'ispettore aveva lasciato la città insieme a Teresa in cerca di felicità, della coppia non si era saputo più nulla. Ma ora - completamente solo - torna nel quartiere. Cosa l'avrà spinto a tornare? E cosa ne è stato della Sierra?

Mauro si confida con Felipe, nella Puntata di Una Vita del 17 novembre 2020

Le risposte a questi due quesiti verranno affidate alla voce dello stesso protagonista, Mauro San Emeterio, che racconterà all'amico Felipe dei momenti felici lontano da Acacias ma anche di un tragico avvenimento che ha messo fine alla sua storia di amore e distrutto la sua vita. Il poliziotto confiderà a Felipe degli eventi che hanno segnato i suoi ultimi anni di vita. Purtroppo pare non si sia trattato di un periodo facile.

Una Vita Anticipazioni: Teresa è stata uccisa!

Mauro si è trovato ad affrontare prima la morte del figlio - il bambino che Teresa portava in grembo quando i due lasciarono Acacias - e poi quella della moglie. Teresa è infatti stata uccisa da spietati ladri entrati nella loro casa per rubare. E' così dunque che scopriremo della triste fine di uno dei personaggi più amati della soap, Teresa Sierra. Non sappiamo ancora bene cosa spingerà Mauro a tornare ad Acacias, ma probabilmente, l'uomo, rimasto solo, ha semplicemente scelto di trovare rifugio nell'unico posto in cui ha ancora una "famiglia".

