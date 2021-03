Una Vita Anticipazioni 17 marzo 2021: Il Piano di Marcelina contro Lolita e Felicia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 17 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Marcelina, istigata da Servante, è determinata a sbaragliare la concorrenza di Lolita e Felicia, ma le strategie suggerite dall'ex portinaio sono costose e insensate. Genoveva contatta un malvivente di sua conoscenza, Fermin, l'uomo dovrà rintracciare una persona preziosa alla Salmeron per liberarsi di Ursula.

Una Vita Anticipazioni: Servante si è occupato del chiosco di Marcelina per un po' e ha partorito molte idee

Mentre Marcelina era fuori città, Servante si è occupato del chiosco dei fiori gli affari sono andati alla grande, ma si sa Servante a volte ha strambe idee e le sue capacità imprenditoriali non sono sempre così vincenti. E' per questo che quando il proprietario della pensione ha cominciato a prendere una serie di assurde iniziative, Fabiana, Felicia,Camino e Lolita hanno mostrato grande preoccupazione. Per fortuna Marcelina è tornata in città prima che Servante potesse portare a termine il suo progetto...

Marcelina vuole sbaragliare la concorrenza, nella Puntata di Una Vita del 17 marzo 2021

Anticipazioni riguardanti l'episodio in onda rivelano di una inaspettata sintonia di idee e intenti tra Servante e Marcelina. Visti come sono andati gli affari infatti, la ragazza, in barba alle preoccupazioni delle amiche, anzi pronta a sfidarle, deciderà di seguire alla lettera i consigli di Servante: Marcelina chiederà ancora una volta il sostegno del proprietario della pensione per sbaragliare la concorrenza. Purtroppo, l'ambiziosa Marcelina, si troverà presto a fare i conti con le costose e insensate strategie di Servante.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva ha un piano per liberarsi di Ursula!

Nel frattempo Genoveva affila le armi per sconfiggere Ursula. La Salmeron è forte, la Dicenta è solo una pazza, un bersaglio semplice da colpire. Nessuno si schiererà in suo favore e la Governante non è più capace di fare calcoli è di pianificare un attacco. E' per questo che si lascerà trasportare dalle emozioni e minaccerà Genoveva senza rendersi conto che questo potrebbe scatenare la vendetta della cinica Salmeron. Ursula è diventata un problema per Genoveva e la Dark Lady ha solo un modo per liberarsi dai problemi! La vedremo infatti contattare un malvivente di sua conoscenza, Fermin, l'uomo dovrà rintracciare una persona preziosa alla Salmeron per liberarsi di Ursula.

