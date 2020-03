Una Vita Anticipazioni 17 marzo 2020: Felipe sta morendo

Anticipazioni TV

Le condizioni di salute di Felipe sono critiche. Celia, fuori di sé, accusa Ramon di essere un assassino.

Nella puntata di Una Vita di oggi – martedì 17 marzo 2020 - Mendez interroga Ramon e Servante per scoprire cosa sia successo a Felipe. L'avvocato è stato ferito accidentalmente e ora versa in condizioni critiche. Celia è furiosa! Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Mendez indaga sull'incidente di Felipe in questa puntata di Una Vita del 17 marzo 2020

L'intervento di Felipe ha scongiurato il peggio. Il buon avvocato ha impedito che Ramon, in preda alla pazzia, si togliesse la vita ma purtroppo – nella colluttazione per evitare che il Palacios si sparasse – l'Alvarez – Hermoso è rimasto gravemente ferito. L'evento ha scatenato mille voci ad Acacias e Mendez è costretto a intervenire ancora una volta per risolvere un nuovo sanguinoso caso. Il commissario interroga Servante e lo stesso Ramon, capendo sin da subito che si è trattato di un incidente.

Una Vita: Felipe tra la vita e la morte

L'incidente a casa Palacios sta constando molto caro a Felipe. La ferita all'addome dell'avvocato si è rivelata più grave del previsto e le sue condizioni di salute sono critiche. Celia è furiosa ed ha additato Ramon di essere un assassino. L'Alvarez – Hermoso ha ormai perso completamente la testa e vedere suo marito ferito e privo di coscienza è stato il colpo di grazia per la sua delicata psiche. Felipe si riprenderà ma soprattutto, una volta, guarito, riuscirà a comprendere che qualcosa non va in sua moglie? Gli spoiler purtroppo non lasciano presagire nulla di buono.

