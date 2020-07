Anticipazioni TV

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 17 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Genoveva torna a casa Alday e scopre che Ursula ha occupato l'appartamento abusivamente. La Salmeron, furiosa, caccia la Dicenta da casa sua e la Dark Lady è costretta a tornare a chiedere aiuto ad Augustina e Fabiana, rivelando loro di aver mentito e di non aver trovato alcun tipo di impiego. Intanto Antoñito e Lolita pianificano la messinscena per l'ispettore dell'esercito ma qualcosa sembra andare storto.

Anticipazioni Una Vita: Il ritorno di Genoveva

Calle Acacias è di nuovo sconvolta! Il ritorno di Genoveva con un nuovo marito, ha lasciato gli abitanti del civico 38 esterrefatti. Sembra che la Salmeron abbia dimenticato molto velocemente Samuel e che non soffra più per la morte del suo amato consorte. Tutti ovviamente ignorano che Genoveva abbia un preciso piano per vendicarsi degli abitanti del quartiere, colpevoli di non aver aiutato lei e Samuel quando ne avevano più bisogno.

Genoveva caccia Ursula da casa Alday in questa puntata di Una Vita del 17 luglio 2020

Genoveva è tornata ad Acacias a braccetto con un uomo distinto: Alfredo Bryce. Il suo nuovo marito sembra poterle dare lo stesso tenore di vita del suo matrimonio con Samuel e all'apparenza la Salmeron sembra felice. Anzi, si affretta a presentare a tutti il suo nuovo consorte. La bella vedova Alday prende di nuovo possesso del suo appartamento al civico 38 ma al suo interno trova una sorpresa. Ursula ridotta in miseria, si è trasferita là dentro, trovando riparo dalla sua vita di vagabondaggio. Genoveva è furiosa e caccia in malo modo l'ex governante di Lucia, costretta a chiedere di nuovo aiuto – e a dire la verità - a Fabiana e Agustina.

Una Vita Anticipazioni: Il piano di Antoñito per salvarsi dal servizio militare

Ursula, mandata via da casa Alday da Genoveva, è costretta a raccontare alle sue amiche di non aver trovato alcun impiego. Augustina le offre di restare in soffitta. Intanto Antoñito e Lolita pianificano la messinscena per l'ispettore dell'esercito. Ramon si fingerà invalido! Ma qualcosa non va come previsto. Un particolare attira l'attenzione del Palacios Junior: un anello sul dito di suo padre!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.