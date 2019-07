Una Vita Anticipazioni 17 luglio 2019: Diego vicino alla verità su Moises ma qualcuno trama alle sue spalle

Anticipazioni TV

Diego, insieme a Samuel, incontra suor Petra ma la religiosa non rivela nulla al ragazzo. Il più giovane dei fratelli Alday trama ancora per conto di Ursula.

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di mercoledì 17 luglio 2019, Carmen informa Diego che Ursula è solita recarsi in un monastero utilizzato come orfanotrofio. L'Alday, insieme a Samuel, si reca al convento ma non sa che suo fratello è in realtà complice di Ursula . Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.10 su Canale5.

Diego vicino alla verità in questa puntata di Una Vita del 17 luglio 2019

Carmen indaga su Ursula, convinta che la Dark Lady sia coinvolta nella presunta morte di suo nipote. La cameriera di casa Dicenta, è sicura che la sua padrona sappia molto di più di quanto dice e che la povera Blanca sia caduta nell'ennesimo tranello. Racconta quindi a Diego di aver visto Ursula recarsi ogni notte al convento di Santa Maria Del Monte, un monastero utilizzato anche come orfanotrofio. L'Alday si insospettisce e, come la cameriera, pensa che sia il caso di investigare più a fondo.

Samuel e Diego incontrano suo Petra

Diego chiede a suo fratello di andare insieme a lui al convento di Santa Maria del Monte. Carmen gli ha rivelato che Ursula, negli ultimi tempi, si sta recando tutti i giorni là ed è molto strano. Il convento è infatti anche un orfanotrofio e dopo la faccenda della morte di Moises, l'Alday crede che in quel luogo santo, si nasconda la verità. I fratelli incontrano così suor Petra da cui però non ottengono nessuna informazione utile. Diego non sa però di avere un nemico al suo fianco. Samuel è infatti complice di Ursula e per ora, mantiene i segreti della Dicenta.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 15 al 20 luglio 2019

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.