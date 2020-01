Una Vita Anticipazioni 17 gennaio 2020: Lucia è confusa ma Samuel continua a tormentarla

Anticipazioni TV

Lucia è molto confusa. Samuel vorrebbe sposarla mentre Telmo le chiede di non fidanzarsi.

Nella puntata di Una Vita di oggi– venerdì 17 gennaio 2020 – Samuel tormenta Lucia con la proposta di matrimonio . Per tenerla sotto controllo riprende riapre addirittura il laboratorio di restauro, affinché la ragazza si metta a lavoro. Telmo invece cerca di persuadere l'Alvarado a non fidanzarsi con l'Alday. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Samuel tormenta Lucia in questa puntata di Una Vita del 17 gennaio 2020

Con Celia e Felipe finalmente fuori pericolo, Samuel torna alla carica. Lucia non ha più scuse e ora dovrà dargli una risposta alla sua proposta di matrimonio. L'Alday ha sempre più fretta di mettere a tacere Batan, che si fa più pericoloso che mai. Lo strozzino è infatti tornato a esigere il pagamento del suo prestito e ha minacciato l'Alday di gravi ripercussioni se non gli verrà restituito il denaro. Samuel tenta quindi il tutto e per tutto e per allontanare l'Alvarado da Telmo e riapre il laboratorio di restauro affinché la ragazza riprenda il suo lavoro. Ma basterà per convincerla a diventare sua moglie?

Una Vita: Telmo cerca di allontanare Lucia da Samuel

Lucia è profondamente grata a Telmo per aver salvato Celia e Felipe. La ragazza si è riavvicinata al sacerdote, ormai convinta che non possa essere stato capace di violentarla. La loro vicinanza riapre le speranza del religioso, che tenta di farla ragionare. Cerca infatti di convincerla a non accettare la proposta di matrimonio di Samuel e di allontanarsi da lui, per evitare che continui a farle del male. Lucia è sempre più confusa. Assalita com'è dai dubbi non riesce a prendere una decisione e non sa proprio come comportarsi con nessuno dei “suoi due uomini”.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.