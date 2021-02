Una Vita Anticipazioni 17 febbraio 2021: Carchano alla Stampa "Sono Vittima di una ingiusta Cesura!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 17 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Carchano si fa passare come vittima di censura davanti alla stampa e Bellita è distrutta, preoccupata per la proiezione della pellicola e per la sua reputazione.

Una Vita Anticipazioni: Il Film di Carchano mette in ridicolo Bellita

La proiezione del film di Carchano ha lasciato tutti sconvolti in particolare il povero Josè, deluso dopo aver riposto grande fiducia nel Regista. Fin dalle prime immagini del Film infatti, è stata subito chiara l'ispirazione della storia: un'artista arrivista, spudorata e senza talento. Quella di Carchano è purtroppo una biografica distorta e offensiva di Bellita Del Campo e il rimando non è neppure troppo velato: il personaggio interpretato da Cinta si chiama proprio Bellita!

Una Vita Anticipazioni: Per Carchano quella contro Bellita è una questione personale!

Il piano del regista e le sue intenzioni sono state a quel punto chiare, Carchano ha progettato tutto per umiliare la Del Campo verso cui nutre da sempre scarsa stima e grande risentimento. Pare che l'uomo non sia infatti mai riuscito a tollerare il successo ottenuto dalla collega, un riconoscimento - secondo lui- assolutamente immeritato e derivato solo da meschini sotterfugi della donna ai danni di altre attrici più meritevoli ma sfortunate, come sua moglie. Per Carchano dunque, si tratta di una questione personale!

Una Vita Anticipazioni: Josè e Bellita denunciano Carchano

José e Bellita, incapaci di trovare una soluzione e di giungere ad un compromesso con Alfonso Carchano, decidono quindi di denunciarlo per averli ingiuriati e diffamati. Dopo le accuse pubbliche rivolte a Bellita dalla moglie del Regista, Margarita Carrion, convinta che l'artista abbia rovinato la sua vita e la sua carriera, e dopo la minaccia di Carchano di far uscire il film in tutte le sale del paese, Josè deciderà di reagire per difendere il buon nome della sua famiglia. Quella pellicola minaccia seriamente di infangare la lunga carriera di Bellita e soprattutto mette in pericolo il futuro di Cinta, bisogna quindi agire legalmente!

Carchano si fa passare per la Vittima di una ingiusta Censura, nella Puntata di Una Vita del 17 febbraio 2021

Carchano ha già pronta una contromossa per difendersi dalla denuncia dell'artista ed evitare un eventuale blocco della distribuzione del suo film: il Regista si farà passare come vittima di censura davanti alla stampa gettando nel più totale sconforto Bellita, distrutta e preoccupata per la proiezione della pellicola e per la sua reputazione.

