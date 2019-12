Una Vita Anticipazioni 17 dicembre 2019: Povero Antonito! Lolita non vuole sposarsi

Anticipazioni TV

Antoñito scopre che Lolita non vuole sposarsi ad Acacias ma a Cabrahigo. Cosa farà ora il giovane?

Nelle anticipazioni della puntata di Una Vita di domani – martedì 17 dicembre 2019 – Antoñito è entusiasta per il suo matrimonio. Affinché tutto vada per il meglio, il ragazzo prende accordi con il parroco per gli ultimi dettagli ma poi scopre che Lolita ha intenzione di sposarsi a Cabrahigo e non ad Acacias. Come affronterà questo problema? Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5.

Antoñito e Lolita presto sposi in questa puntata di Una Vita del 17 dicembre 2019

Finalmente il sogno di Lolita e Antoñito sta per realizzarsi. Manca molto poco alle loro agognate nozze ed entrambi non stanno più nella pelle. Il giovane Palacios, contro ogni impedimento sociale e contro ogni calunnia, ha chiesto in moglie la dolce e simpatica cameriera, alle dipendenze di suo padre. Tra loro è stato amore quasi a prima vista ma le differenze di ceto e le lamentele della famiglia di Ramon, hanno per lungo tempo ostacolato la loro unione. Ora che tutto si è risolto è che Lolita è stata accettata da tutti come sua fidanzata, sono pronti a raggiungere insieme l'altare e diventare marito e moglie. Ma c'è un impedimento...

Una Vita: Antoñito scopre che Lolita non si vuole sposare ad Acacias

È quasi tutto pronto per le nozze e Antoñito, per rendere magnifico il loro giorno, prende accordi con il parroco di Acacias per i dettagli della cerimonia. Il ragazzo però apprende che la sua fidanzata ha altri progetti. Lolita infatti non vuole sposarsi ad Acacias ma ha desiderio di dire il suo sì a Cabrahigo, il paese che lei tanto ama. Un vero problema, visto che il Palacios ha già preparato tutto e ora si trova a fare tutto da capo. Riuscirà a far cambiare idea alla sua compagna e a convolare a nozze nel lussuoso civico 38?

